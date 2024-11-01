一銀打造第一智能未來城 參展fintech吸引逾1500人參與

第一金控（2892）旗下第一銀行今天參加「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，第一銀行展區延續沉浸式體驗為主題，從實驗室研發美好走向城市永續智慧發展，打造出「第一智能未來城」，融合城市永續發展理念及數位科技元素，帶領參展民眾一同探索體驗展場四大亮點，單日即吸引超過1500人次參與。

一銀展場四大亮點包括主打創新應用的「iLEO APP」，透過AI生成人像及資訊應用，帶領民眾體驗多項APP創新功能，例如叫車、租屋、測運勢、查天氣等，讓金融APP也可以很生活、很便民，展示「就在你左右」的核心理念；「科技防詐」以互動情境滑軌螢幕，讓民眾了解詐騙威脅時刻環繞身邊，並實際感受獨創AI模型即時防詐及智慧防窺的科技力，吸引不少民眾爭相體驗；「e-First智能理財/百元奇基」展示與知名投研機構「晨星」所共同打造的資產配置演算法，讓民眾投資只要選目的，不用選標的，還有專為年輕族群需求設計、只要新臺幣100元超低門檻就能輕鬆投資全球市場的百元奇基，讓小錢也可以累積實現夢想金，遊戲結束還有機會抽中與臺北知名老字號紅葉蛋糕第三代創立的新品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」製作的限量鮮奶油罐裝蛋糕；「ESG元宇宙雙館之旅」將近年打造的「永續金融館」與「綠色金融教育館」環教場域，透過3D實境拍攝技術，結合環景模擬建置及語音介紹，讓參訪民眾沉浸式體驗一趟ESG永續之旅。

完成展場四大關卡體驗的民眾，即可現場兌換限量大容量環保保冷袋，袋身設計有可愛的小粉獅，邀請民眾一起重複利用做環保。另外吸引民眾排隊的小粉獅打卡牆，只要拍照打卡上傳第一銀行IG或FB並標註關鍵字，就獲得小粉獅周邊商品。

一銀表示，「第一智能未來城」推出多項創新特色服務，單日吸引超過1500人參與，搭配小粉獅大型人偶與民眾互動，民眾體驗一銀各項數位創新服務成果，肯定，現場氣氛熱絡。