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2024台北金融科技展 正式開幕登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
FinTech Taipei 2024台北金融科技展開幕典禮大合照(左起)：金融研訓院董事長雷仲達、金管會主委彭金隆、行政院副院長鄭麗君、金融服務業聯合總會代理理事長陳慧遊、金融研訓院董事高一誠。圖／FinTech Taipei 2024提供
FinTech Taipei 2024台北金融科技展開幕典禮大合照(左起)：金融研訓院董事長雷仲達、金管會主委彭金隆、行政院副院長鄭麗君、金融服務業聯合總會代理理事長陳慧遊、金融研訓院董事高一誠。圖／FinTech Taipei 2024提供

FinTech Taipei 2024台北金融科技展於11月1日舉行開幕典禮，邀請國內多位與FinTech發展相關的重量級貴賓蒞臨現場，包括行政院副院長鄭麗君、金管會主委彭金隆、台灣金融服務業聯合總會代理理事長陳慧遊、金融研訓院董事長雷仲達等人共同揭幕，見證台灣FinTech金融創新的成果。

行政院副院長鄭麗君致詞時表示，台北金融科技展無疑是台灣發展金融科技最重要的平台，促進不同領域產業的合作與共榮發展。全球知名的金融趨勢專家Brett King曾說過，未來銀行無所不在，但金融服務不一定得在實體銀行裡發生。（Banking Everywhere , Never at a bank. ）。

因此國內金融業者非常重視金融科技的應用與投資，在投資金額上較去年增加三成。根據國家希望工程，未來經濟成長率將仰賴創新驅動，其中金融創新扮演相當關鍵的角色。創新與永續發展為一體兩面，希望金融業在創新的同時，不僅追求產值也要創造價值，為大眾帶來更好的生活。此外，鄭副院長對金融科技發展有四個期許，包括增進民眾對於金融機構的信任、促進中小微企業的發展、讓更多民眾享受到金融服務以及加速產業數位與淨零雙軸轉型。

金管會主委彭金隆指出，這屆科技金融展以「智慧金融，永續未來」為主題，聚焦在AI +, More than FinTech。台灣在AI的發展腳步相當快速，許多產業都陸續AI化，金融業也不例外，透過AI提供金融創新服務。金管會非常鼓勵金融業創新，然而創新從來不是一件容易的事，為此金管會大幅放寬試辦業務範圍，容許試錯以擴大創新的領域。此外，也鼓勵金融機構合組聯盟打集體戰，透過專利授權增加金融應用場景，藉由不斷合作與嘗試，累積小成功而促進大成就，寫下金融科技發展的新篇章。

台灣金融服務業聯合總會代理理事長陳慧遊表示，台北金融科技展已成為國內外重要的金融盛事，吸引各國金融科技新創團隊持續參展。本次會展邀請來自美國、加拿大等12國、200家以上金融機構與新創團隊及逾百項FinTech創新應用盛大展出。今年展覽有二大重點，首先是「國際金融科技論壇」，聚焦AI發展變革、AI創新應用與AI政策治理。另一個為第二屆「2024台北金融科技獎及數位沙盒實證」頒獎典禮。本次大會更加綠化，希望在發展金融科技的同時也善盡永續發展的責任，今年活動兼具深度與廣度，精彩可期。

金融研訓院董事長雷仲達致詞時表示，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023世界數位競爭力調查評比」，台灣在全球64個主要國家與經濟體中排名第九名，賴清德總統也在近日宣布將打造台灣成為人工智慧島，因此科技創新已成為推動金融業升級轉型的核心動力。FinTechTaipei 不僅是一個展示金融科技創新技術的舞台，更是激發金融產業思維變革的動力，希望透過這次台北金融科技展平台的交流，創造更多元、更具競爭力的金融生態系統。

AI 金融業 金融科技

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