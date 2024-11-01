公平會審「新新併」確定延長 結果最晚明年1月底出爐

公平會9月底公告立案審查台新金（2887）、新光金（2888）結合案，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天，也就是審查結果最快11月出爐、最慢明年1月；外界關心目前審查最新進度，公平會表示，已確定延長60天，預計1月底才會有結果。

新新併炒得轟轟烈烈，公平會9月底宣布，正式立案審查台新金、新光金結合案，符合《公平交易法》所規定的結合型態，參與結合事業上一會計年度銷售金額，已達公平交易法結合申報標準，且無排除適用情形，因此依法提出事業結合申報。

對於此案審查重點，公平會重申，將著重四大面向，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價；第三，協同效果方面，兩金控結合後，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因為事業結合組織可降低成本，考慮對於市場是否產生有利的綜合效果。

至於審查時程，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天，也就是最快有機會在11月初出爐，最慢則預計落在明年1月；公平會指出，委員會已確定延長審查60個工作天，最晚1月底就會有結果。