北富銀「Fubon+」新行動銀行金融科技展亮相 提升客戶體驗及滿意度

FinTech Taipei 2024台北金融科技展1日隆重登場，吸引眾多金融業及科技業者參與，成為金融創新交流的重要平台。其中，台北富邦銀行展出全新打造的「Fubon+」行動銀行，清新的視覺設計和簡單直覺的操作方式大受民眾好評，北富銀也樂觀預期推出半年將帶動全行數位用戶達雙位數成長；北富銀AI智能防詐「鷹眼模型」和「鷹眼識詐聯盟」則展現金融科技在防詐騙領域的巨大潛力，榮獲「2024金融科技獎」共創典範獎，為金融創新應用樹立嶄新里程碑。

從客戶需求出發，北富銀這次展出「Fubon+」行動銀行和「鷹眼模型」兩大智能創新，攤位中不僅以「Fubon+」為主題設置了有趣的裸眼3D電視牆，搭配充滿想像空間的最新影像廣告，成為現場打卡熱點，還展出兼具趣味和深度的防詐互動測驗，民眾可以親自體驗詐騙份子的話術與手法，強化防詐免疫力。

「Fubon+」台北富邦行動銀行秉持「簡單、直覺、懂我」三大核心訴求，採用清晰直觀的介面設計結合滑動手勢，貼近大眾使用習慣。程式中各項功能也都經過精心設計，只需幾個簡單步驟即可完成操作，將傳統複雜的流程轉化為流暢的指尖體驗，無論是新朋友還是舊用戶都能快速上手。同時，「Fubon+」還整合了信用卡、保險、投資、證券等大量資產資料庫，能提供更完整的一站式服務，使財務管理變得輕鬆而高效。

除了操作全面進化，「Fubon+」還內建了智能個人化情境，可以根據用戶的交易往來數據、資產狀況、頁面瀏覽行為等資訊，自動提供專屬的個人化訊息，包括引導用戶進行下一步操作、提供用戶專屬的理財建議和優惠資訊等，真正做到「懂您所需」，能夠滿足不同客群對金融服務的想像和期待，協助用戶在瞬息萬變的市場中做出更明智的投資決策，提升財務管理效益。

北富銀數位金融總處副總處長陳傑豪表示，根據國際統計網站IWS（Internet World Stats）資料顯示，歐美國家網路銀行服務平均滲透率已在85%以上，目前北富銀全行客戶數位服務滲透率近六成，對標國際還有提升空間，他對「Fubon+」很有信心，相信在功能和體驗都有顯著進步的情況下，推出半年內可望帶動全行數位用戶達雙位數成長。

這次展覽中，北富銀的「鷹眼模型」和「鷹眼識詐聯盟」同樣備受矚目。隨著詐騙手法日益翻新，北富銀與內政部刑事警察局合作開發「鷹眼模型」，可透過AI技術偵測分析帳戶資料和交易活動，快速識別異常帳戶以達到預先示警管控的目的，截至2024年9月，北富銀已成功阻攔423件詐騙，阻詐金額逾新台幣4.7億元，行內偵測可疑交易的假警報率也降低了99%，充分顯示鷹眼模型對銀行防詐的貢獻。

此外，為進一步拓展防詐效益，北富銀在金管會指導下，偕同刑事警察局銀與全國34家金融機構成立「鷹眼聯盟」，創下台灣警政史上公私部門大規模合作的先例，榮獲「2024台北金融科技獎」共創典範獎肯定。

北富銀金融安全部副總經理蔡佩玲說明，詐騙是社會共同問題，如果各家銀行防詐偵測模型能彼此串連交換資訊，將能更快速因應新型詐騙手法進行調整。北富銀這次也展出了「鷹眼識詐聯盟」的「聯合學習（federated learning）」計畫，能夠串接其他聯盟銀行的AI防詐模型，各銀行分頭訓練自家模型，再將最後參數進行自動化交換，就能把原本最長需要六個月的模型學習時間，壓縮到最快半小時內即可完成，大幅提升與詐騙份子對抗的能力。

目前土地銀行、第一銀行、彰化銀行、台中銀行、陽信銀行、遠東銀行與凱基銀行均已加入「鷹眼識詐聯盟」的聯合學習計畫，後續北富銀也會持續推廣到全體聯盟銀行，建立金融業的防詐生態圈，達成更好的詐騙防治成效。

隨著數位化浪潮推進，北富銀不斷在金融科技領域砥礪前行，未來亦將持續優化「Fubon+」行動銀行的功能，並深化「鷹眼聯盟」合作機制，與各界一同提升金融安全與服務品質，推進金融產業發展，為大眾帶來更便捷、優質且值得信賴的金融體驗。