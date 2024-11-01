中信銀今年獲利優於去年？總經理楊銘祥：一定比去年好

美國總統大選即將登場，共和黨候選人、前總統川普與民主黨候選人、現任副總統賀錦麗選情呈現膠著，大選結果牽動台灣政經，中國信託銀行總經理楊銘祥1日表示，如果川普當選，增加關稅、會維持通膨，同時又會影響利率，「我們的情境本來是在預測會降五碼，會不會變只有降兩碼、三碼，降得越快也不見得很好，如果是緩降當然是對整個經濟比較好。」

楊銘祥指出，對台灣關心的還是整個政經，政治狀況會有一些影響，情境對利率、整個經濟會影響。針對降息趨勢？他認為，其實是見仁見智，如果增加關稅通膨會維持，又會影響到利率，雖然大家的利息是會往下，但是不見得利率會降得很快。

中國信託銀行今年獲利會比去年好？他很有信心地說，「當然，一定會好的，一定會比去年好」。提到近期市場上房貸狀況，他說，中信銀一直都沒什麼太大問題，資產品質（房貸逾放比）一直都控制在0.02%，從去年開始中信銀就比較謹慎在做新房貸。「大概到一個階段我們覺得水位夠就維持這樣子，盡量就是不會再增加。」

楊銘祥說，中信銀是前三大房貸銀行，「我們做房貸的理念還是協助首購族、包括大家都有自住型房貸，從這裡加深客戶網絡，不只是房貸，還有其他信用卡、信貸等都是。」

今年中信銀攜手SOGO搶發聯名卡，針對外傳量販的家樂福卡也是由中信銀拿下新合約？楊銘祥則語帶保留說，「努力、水到渠成、看緣分」。他說，我們還是要經營每一個主要的場景、有不同的客層，希望每一個產業龍頭都是跟中信銀合作，「中國信託就是台灣人的日常，這是我們想要做的。」

針對台積電（2330）赴日設廠，中信日本的據點的布局，楊銘祥表示，熊本目前是辦事處，明年會再升格成一個分行，有在做生意，中信有很多生意在東京做，東京之星跟東京分行兩者都有。他解釋，熊本辦事處是東京之星旗下，分行是中信銀的子行底下的分行。

他表示，目前日本客戶累積狀況沒有實際數字，但一個原則就是「每一個都不要放過」，子行能夠服務的當然是在日常的交易，包括個人、員工，因為員工需要房貸跟信貸還有提款卡，這是子行可以做，公司的理財、跟台灣的連結可能跟分行的合作會更多。

楊銘祥強調，中信銀是用結合子行跟分行，去服務半導體，而且不只是服務台商，中信銀希望把日本的關係鏈都要能夠做進來，希望未來日本的半導體，台灣中國信託也能在日本有主要的合作，是日本業者最重要的夥伴之一。