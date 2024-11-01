台北金融科技展 國泰金控未來金融家、展現「以客戶為核心」科技成果

國泰金控（2882）攜手旗下子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信1日參與由金管會指導，金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「2024台北金融科技展」，今年強調以「未來金融家」為題，由各子公司推出具前瞻性數位金融、創新理財、多元保險等產品服務，結合金融科技有效率、有規律，管理投資、退休、人生風險，只要展開行動人人皆可成為「金融家」為「未來」做好最佳準備。

同時，國泰於第二屆FinTechSpace「2024台北金融科技獎」也大放異彩，四大獎項中國泰團隊一舉斬獲三大項優勝，分別以「產險聯盟區塊鏈」獲得「共創典範獎」、「綠色金融科技GaaS」獲得「綠色金融科技獎」、「數位房屋貸款戰情室」獲得「金融創新獎-金融機構組」，相關得獎專案將於「金融科技獎專區」呈現。

而國泰展區中以有趣遊戲互動，體驗「以客戶為核心」解決金融痛點後的創新服務，並傳遞金融反詐、識詐能力，多角化提供管理身、心、財工具，達到財務、健康雙軌永續目的。國泰人壽將百萬級用戶（突破120萬）「FitBack健康吧」實現在展區，透過「動不動就健康 FitBack 健康吧」計步、練練腦小遊戲，邀請逛展民眾體驗完成健康任務獲得積點，若集滿國泰展區所有關卡積點可兌換保溫杯。

「FitBack健康吧」於2022年全新升級，將健康任務遊戲化，透過解任務、獲積分及享回饋，讓健康管理變得有趣且富有挑戰性。為鼓勵用戶持續健康行為，「FitBack健康吧」結合國泰小樹點生活圈激勵機制，用戶完成任務可換取小樹點兌換商品；投保指定外溢保單並持續完成健康任務，最高可享有10%的保費折減；更攜手各健康產業領導品牌推出六大類健康服務，包括好好吃、好好動、好好睡、好心情、好檢測及好照顧，滿足用戶從健康促進到預防照護的健康需求，邁向健康生活。

國泰世華銀行以「反詐」為主題，展現「國泰盾」四大聯防機制，盼藉由科技輔助及反詐觀念分享，降低大眾受騙風險。為提升民眾識詐力，於「國泰主題館｣設置互動體驗區，邀請民眾透過耳機聆聽一段語音情境判斷是否為「詐騙」，幫助了解分行臨櫃常見詐騙關鍵字。國泰世華亦持續與刑事局合作反詐宣導，只要參與展區舞台的有獎徵答活動，就有機會獲得刑事局可愛吉祥物「刑事Bear」周邊，「刑事Bear」也將到現場與民眾互動。除了提升反詐意識，國泰世華鼓勵民眾正視自身財務狀況，建立良好理財觀念，只要參加「財務健康檢測｣並完成指定任務，就有機會抽iPhone 16 Pro等大獎。

國泰產險則推出業界首創「點數或電子票券抵換保費」新繳保費方式，於展區以問答方式與民眾互動，答對問題並綁定國泰產險LINE會員即可獲得保溫袋。國泰產險攜手神坊資訊（小樹生活）、康迅數位（PayEasy），提供客戶更多元且便利的繳費服務，首度跨業結合金融生活服務與點數生態圈應用場景，獲金管會核准已於今年10月4日上線開始試辦。

「小樹點」為國泰集團共同使用的數位點數，使用國泰信用卡/簽帳金融卡刷卡消費，或完成國泰優惠指定任務，皆可獲得「小樹點」回饋，可於多元場景如電商平台或國泰優惠CUBE Rewards App使用。本次專案只要客戶於國泰產險官網投保汽車險或旅遊險，即可用「小樹點」（首次需先綁定）抵換保費，一點等於一元，全額抵換無上限，流程方便又直覺。

國泰證券展區現場以「台美股定期定額」投資為主題，透過新穎的遊戲互動體驗，帶領參與者在輕鬆有趣的氛圍中探索投資世界。除了翻動式互動裝置，搭配淺顯易懂的專人解說，讓民眾快速了解智慧加減碼、股息再投資、日日扣等定期定額功能，更以童年常見的套圈圈遊戲，讓參與者清楚掌握投資每一步，將定期定額作為投資首選，降低平均成本、分散風險，進而打造理想退休生活。國泰證券長期深耕金融市場，以「讓投資變得輕鬆簡單」為核心精神，主動挖掘投資痛點，不僅提供客戶一站式數位投資平台，亦推出多項創新功能，協助小資族透過穩健的投資理財方式，實現長期財富增值。

集保數據統計，全台ETF受益人數已超過1,368萬人，利用打包一籃子股票或債券的ETF投資已成為大眾主要理財工具。國泰投信因應市場趨勢，今年度推出「國泰投信App」，主打「全新ETF服務」及「共同基金申購或買回」兩大專區，「全新ETF服務」中有創新開發的配息紀錄追蹤，專屬的理財行事曆，可查看個人投資組合中歷年或近月配息的ETF及詳細金額；也可變更國泰ETF配息帳戶，亦支援強化個人隱私的電子帳單加密、配息帳戶客製化等實用功能。App中同步導入全年不打烊的智能助理阿發，24小時線上待命即問即答，無論是想要進一步了解「國泰投信App」功能，或是對ETF基金投資有興趣的話，都歡迎參觀國泰投信攤位，由專人為您解說。

除了國泰「未來金融家」展區外，國泰世華銀行亦攜手金融同業及國家資通安全研究院，於政策主題館、金融科技創新園區館展出「跨金融業聯合學習科技防詐案」，展現運用金融業自主開發技術，以科技聯防效能，解決打詐痛點，朝構建全方位反詐生態圈的目標邁進。而國泰本次也應主辦單位邀請，參與多場趨勢論壇，主題涵蓋科技防詐、金融科技人才、金融服務創新、AI科技應用、全球金融科技新創等趨勢議題，充分展現國泰在金融科技領域的能量與決心。