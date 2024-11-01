中國信託擴大安全防詐網 七國語音提款「GPT ATM」、AI 客戶助理

金融監督管理委員會指導、台灣金融研訓院以及台灣金融服務業聯合總會主辦的2024台北國際金融科技展1日在台北世貿一館盛大開展，中國信託金融控股公司以「智領金融 慧創新局」為主軸，聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動三大特色，展示七項創新金融應用，「智能安全防詐網」AI SKYNET神盾聯防科技平臺串聯綿密風險偵測網路，強化阻詐成效；首創使用手機語音指令，搭配人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術可辨識七國語言完成ATM提款的「GPTATM」，以及「AI客戶助理」如真人般深度對談吸引民眾目光，吸引民眾踴躍體驗。

中國信託商業銀行總經理楊銘祥表示，近年AI技術突破性發展，中國信託運用生成式AI結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。值得一提的是，隨著詐騙手法不斷翻新，中國信託動員近2,000位同仁打造「智能防詐安全網」，除攜手內政部警政署、臺灣高等檢察署等單位打造堅實防詐生態圈，串聯全台154間分行行員及逾7,400臺ATM遇疑似詐騙即自動通報警方，亦建置「神盾聯防科技平臺」（AI SKYNET），AI技術分級帳戶風險並整合客戶資訊，於中國信託行動銀行APP操作可疑交易時即跳出警示訊息，防詐成績有目共睹，截至目前累積阻詐新臺幣28億元，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，2024前8月亦較去年同期減少近6%，積極防堵詐騙，「神盾聯防科技平台」（AI SKYNET）專案更獲主辦單位頒發2024台北金融科技獎「金融創新獎—金融機構組」。

首度曝光超個人化「GPT ATM」與「AI客戶助理」也是這屆特別吸引觀展民眾目光的創新科技。「GPT ATM」跳脫傳統ATM以按鍵或螢幕觸控操作，民眾透過手機「用說的」即可完成ATM提款，搭配中、英、印、泰、越、日、韓七國即時AI語音辨識系統，可自動生成對應語言互動，並依據交易紀錄、地點、時間等提供個人化交易推薦。「AI客戶助理」則是由中國信託研發團隊整合內部專家知識系統、跨知識檢索技術能力，並運用機器視覺、大語言模型等技術開發而成，生成式AI搭配資產配置模型，「AI客戶助理」如同真人般能主動識別用戶表情自然交流、解析語意洞察理財需求、量身規劃投資建議、智能生成動態理財圖表等，擬真互動理財諮詢體驗深受觀展民眾喜愛。中國信託展場亦播放首度以全AI技術製作畫面之中國信託簡介影片，相較以往傳統拍攝至少耗時3個月，採用AI技術製作時間僅耗費原拍攝方式的三分之一，大幅提升效率。

同樣強調超個人化的「中信X OPENPOINT智能優惠即享圈」為中國信託與7-ELEVEN、icash Pay攜手打造會員共營生態圈，AI技術分析零售數據建立「智能優惠推薦引擎」，納入行動定位服務（Location-BasedService, LBS）數據預測客戶偏好，推薦個人化優惠券。此外還有台灣人壽保險公司展出運用生成式AI生成個人專屬性格報告的「Gen AI職場性格測驗」，幫助民眾找到職涯定位與發展潛能；中國信託綜合證券開發中信亮點APP「智能投手」功能，透過「觸價觸量」、「停損停利」、「二擇一」、「累積交易量」、「分時分量」等設定，解決上班族無法時時看盤而錯過進出場時機的痛點；中國信託投信則安排以生成式AI搭配AI即時語音系統打造虛擬YouTuber（Virtual YouTuber, VTuber）「小A.I」，搭配基金經理人分析未來科技投資趨勢，介紹與AI及科技高度相關的基金與ETF，提供民眾豐富的理財資訊。

中國信託致力提供全方位數位金融服務，今年已榮獲國內外270項大獎肯定，近日更獲國際知名財經媒體《Global Finance》連續三年頒發「全球傑出金融創新實驗室」世界級大獎，也是臺灣唯一獲獎業者。中國信託將持續研發金融科技，打造客戶最有感的貼心服務，歡迎民眾親臨2024台北金融科技展中國信託展區體驗創新金融服務的魅力。