信用卡回饋真的省？10大旅遊優惠絕招快筆記 出國不怕荷包失血

隨著年末到來，大家開始關注2025年的連續假期有幾天？據行政院人事總處公布行事曆，明年有長達9天的春假，3日以上連續假期有6個，總放假天數為115日。不少人打算利用長假計畫出國旅遊，但每次出國免不了荷包大失血，該如何在享受美好假期的同時，省下不必要的支出呢？

除了基本行程安排和住宿預訂，學會聰明省錢策略能有效幫你節省花費！ 《網路溫度計DailyView》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，盤點網路討論熱度最高的「十大旅遊省錢絕招」，從旅行準備到購物消費，通通都有折扣優惠，快把這些方法筆記起來，省下來的錢就當作下一次的旅費基金吧！

NO.1 善用信用卡回饋

出國想從小地方著手省下旅遊支出，許多網友首推善用信用卡回饋！只要事先了解自己的信用卡回饋比例，並根據自己的旅行習慣來選擇最合適的卡片，就能讓每次消費發揮最大的效益。

像是經常出國旅遊的話，可以考慮那些專為國際消費提供更高回饋的信用卡，目前就有不少家銀行針對海外指定國家，推出實體消費最高享6%回饋。利用這些回饋，就能在購買機票、飯店或其他消費時省下一筆不小的費用。「出國就是要刷卡，有回饋真的省」、「出國玩最好是信用卡為主，現金為輔」、「用信用卡真的比現金划算」。

NO.2 逛旅展撿優惠

可樂旅遊提供

可樂旅遊提供

聲量高達兩萬五千筆的旅展，是許多人撿便宜的好去處。因參展的旅行業者眾多，所以通常都會提供相當優惠的價格來做促銷。然而，隨著科技的發展，實體旅展逐漸轉為線上形式，它不受時間和地點的限制，只需打開電腦或手機，便可隨時瀏覽優惠，選擇合適的行程。

像可樂旅遊就推出年終線上旅展，除了方便省時外，還能享有旅展限定優惠，其內容包含哈日族最愛的北陸行程，一次走訪宛如童話世界的合掌村、日本三大名園之一的兼六園、以傳統工藝聞名的湯國之森等，旅展限量一口價，每人只要$28,888元；韓國行程也是CP值極高，不只能體驗冬日滑雪樂趣、打卡N首爾塔和松月洞童話街，還能朝聖近日超夯的《黑白大廚》評審白種元品牌餐廳，五日行程優惠價每人只要$18,888起。

此外，宿霧旅遊方案還推出限定優惠價第二人$9,999元、線上旅展訂房也有限時折扣97折、國外自由行每人折300等，超多好康不勝枚舉。網友也紛紛留言表示：「我都利用通勤時間逛線上旅展，超方便的啦」、「不用去實體旅展人擠人很棒」、「旅展優惠讓人好心動，看來是時候該把特休用掉了」。

NO.3 提前購買門票和活動體驗

可樂旅遊提供

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出國前提早購買門票和活動體驗是一種相當聰明的策略，除了能享有提前預訂的優惠價格外，更能避免排隊購票以節省寶貴的時間。舉例來說，像是KLOOK、KKDay這兩大知名網站都有預訂票券的功能，而且也比現場購票還來得更便宜。

值得一提的是，可樂旅遊這次也有推出早鳥限時減價活動，日本東北之旅包含藏王樹冰纜車、猊鼻溪渡輕舟、松島銀山溫泉、戲雪美食溫泉等五日套裝行程，早鳥可享限定優惠減$2,000元，讓你早買早省錢。網友也狂推：「每次出國我一定都會提前購票」、「一家子出國省下的錢也很可觀」、「早點買真的省很大」。

NO.4 使用機票比價網

機票可以說是旅行中最主要的支出，其價格也經常處於浮動的狀態，有時雖然出發地跟目的地都是相同的，卻會因日期或航班等因素，造成極大的價差。

使用機票比價網的話，可以讓你同時查看多家航空公司的票價，省去逐一查詢的麻煩，例如Skyscanner﻿、FunTime等平台都能進行線上比價，幫你找到最具性價比的航班。另外，建議提前2～3個月訂機票搶早鳥優惠，以及使用與航空公司配合的信用卡賺回饋，這些也都能再省下一筆錢。

NO.5 尋找免花錢的無料景點

出國旅遊不必一味追求昂貴的景點，尋找免費景點同樣能帶來豐富的旅遊體驗。像是公園、廣場、歷史建築等無料景點，往往都是當地文化的縮影，不只能讓你更真切地感受到當地的人文風情和生活方式，也因彈性的參觀時間讓你的行程更加靈活。將免費景點列入行程，絕對是一個顯著減少旅行開支的好方法，重點是還能將省下的錢用於美食或購物上，讓這趟旅程更加充實有意義。網友表示「我很愛去日本的公園走走逛逛，感覺跟台灣的就是不一樣」、「免錢景點就是讚，不用花錢又能體驗在地風情」、「上次我在汝矣島漢江公園賞櫻就待上一整天」。

NO.6 搭乘紅眼航班

可樂旅遊提供

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紅眼航班通常是指那些在夜間出發、清晨抵達的航班。由於出發時間點不佳，因此這些航班通常票價相對便宜。雖然飛行時間在夜間，但對於很多想省錢的旅客來說，可以利用飛行時間睡覺又能省錢，這也不失為一個好選擇。

像是可樂旅遊推出的泰國行程，除了能嗨玩綠山動物園、四方水上市場、湄南河夜遊船外，還能體驗泰式古法按摩和阿卡薩人妖秀，5+1日套裝行程限量一口價居然只要$19,999元，超優惠價格讓你連續五天玩好玩滿，第六天直接搭乘紅眼班機回國還能順便在飛機上補眠。網友：「我出國都選紅眼班機，有夠省」、「搭紅眼還能直接省旅館費不錯啊」、「把搭紅眼航班省下來的錢拿去買別的東西不香嗎？」

NO.7 利用旅遊訂房網站比價

在計劃旅行時，除了機票外，住宿費用往往也佔據很大一部分預算。如果想比較多家飯店價格又懶得分別搜尋的話，這時就可以利用Airbnb、Booking.com、Agoda等旅遊訂房網站比價，幫你迅速找到各家飯店最划算的價格，不管是國內外訂房都相當實用。

這些平台通常也會提供用戶評論及詳細資訊，讓踩雷的機率變小，避免造成不愉快的住宿體驗。網友紛紛留言表示：「Booking.com通常價格最低，又比agoda多間」、「我都用HOTELS.COM幫朋友訂，累積10晚換自己免費1晚」、「HOTEL有時候真的可以撿到五折的好價格」、「國內官網，出國訂房網」。

NO.8 善用會員制度現金回饋

近年來，許多旅遊相關的網站紛紛推出會員制度，讓大家在享受平台服務的同時，也能順便賺取現金回饋，這樣邊買邊賺的模式實在超划算！

此外，還有不少銀行也與航空公司攜手合作，讓消費者透過刷卡消費來累積哩程點數，藉此兌換免費機票、升艙機會、免費行李托運等各種優惠，這對於經常出差或旅遊的旅客們來說，絕對能省下一筆可觀的金額。「之前兌換點數直接升等商務艙超爽的啦」、「還好訂房之前有先看到活動，我的會員點數全部一次梭哈了」、「有回饋就是香，剛好趁年底請假玩一波。」

NO.9 注意匯率變動

匯率變動對於旅遊預算的影響也是不容忽視的，在匯率較低的時候提前兌換貨幣，是有效節省旅費的方式之一。銀行、機場或當地兌換所這些不同的兌換渠道，匯率和手續費也會有所不同，選擇最有利的方式兌換，能讓你的每一分錢都花得更值得。

另外，線上結匯臨櫃提領是相當值得推薦的好選擇，因其不需要外幣帳戶，可24小時線上操作，所以可以隨時觀察匯率走勢，逢低買進，讓你換越多省越大。不過值得注意的是，換匯完需在期限內提領完成，否則會被加收一筆保管費。網友：「整體來說，我覺得兆豐的線上換匯的匯率比較優」、「最近日幣貶值飛日本玩真的好便宜」、「我都用線上結匯省時又方便。」

NO.10 挑選淡季旅行

可樂旅遊提供

可樂旅遊提供

出國旅行最大的支出不外乎是機票和住宿的費用。一般來說，在寒暑假和國定假日出遊，相同的行程費用往往會翻倍，導致旅遊成本大幅提高；選擇在淡季出國的話，不只能避免人擠人的窘況，連航空公司和飯店也會祭出超殺優惠吸引遊客，讓遊客能以較低的成本享受高品質的旅遊。

以可樂旅遊來說，不管是要暢玩義大利，或是一次漫遊法國、比利時、荷蘭三個國家，11、12月甚至到明年初跟團嗨玩10天居然只要七萬有找！像是義大利世界文化遺產十日遊，行程除了深度走訪威尼斯、佛羅倫斯、羅馬、米蘭四大名城，還可打卡聞名國際的比薩斜塔、眺望神聖之城梵諦岡，超優惠價格只要$59,900起；而法比荷十日遊則包含羅浮宮、艾菲爾鐵塔、黃金大廣場、阿姆斯特丹運河遊船等33個主要景點，年終回饋價也只要$69,900起。超多指標性夯點都令人忍不住心動，吸引不少網友趁著這波淡季優惠撿便宜。「寒假過年前期間趕緊趁機出國吧」、「淡季出國超爽，不只機票便宜還不用看一堆人頭」、「旺季出國都被當凱子，當然要請特休平日去玩才過癮。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年10月03日至2024年10月01日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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