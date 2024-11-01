富邦金控 Run For Greenᵀᴹ 展現 AI 創新力 五大子公司智慧金融展區

金融科技年度盛會「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」1日盛大開幕，富邦金控攜手旗下子公司台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信參展，主題圍繞「Run For Greenᵀᴹ」ESG倡議計畫，聚焦「數位」策略，瞄準Fintech領域展示多項服務：全新打造的「Fubon+」行動銀行，結合AI應用與服務的「鷹眼識詐模型」、「語音客服機器人」、「生成式圖片結合投資建議」，以及結合大數據分析的「保單健檢系統」。展現富邦實踐永續承諾，努力為客戶帶來數位新體驗的正向精神。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦致力提供最佳金融服務，因應數位趨勢，將持續串聯各子公司合作並優化客戶體驗，滿足客戶多元投資、理財與保險的新形態需求。

台北富邦銀行：Fubon+ App全新進化 鷹眼模型智能識詐

從客戶需求出發，北富銀本次展出「Fubon+」台北富邦行動銀行App和「鷹眼識詐模型」兩大智能創新，引領金融服務再進化。其中，全新打造的「Fubon+」行動銀行以「簡單、直覺、懂我」為設計核心，創造出流暢的服務體驗。同時整合了信用卡、保險、投資、證券等多項金融服務，讓客戶能一手掌握資產狀況，享受一站式服務的輕鬆快捷；內建的智能系統還能根據用戶使用習慣，自動記住常使用的交易帳號、推薦常用功能，並運用智能分析提供理財即時建議，真正做到「懂您所需」，成為民眾智慧貼心的金融好幫手。

近來詐騙手法推陳出新，為保障民眾資產安全，北富銀開發「AI鷹眼識詐模型」，為全台首創AI預警機制，能快速識別異常交易，提升臨櫃關懷及線上攔阻的準確率；並偕同刑事局及金融同業成立「鷹眼聯盟」，無償分享鷹眼模型，共組反詐生態系統。北富銀此次除了推出有趣的防詐互動測驗外，也同步於「政策主題館」及「創新園區」對鷹眼識詐聯盟進行深入介紹，並分享鷹眼模型所使用的「聯合學習」技術，厚植全民防詐能力。

富邦人壽：多元保險商品+數位科技加乘 助客戶聰明布局退休

超高齡社會倒數，青壯族群負擔也更加沉重，人口結構改變將衝擊每位國人的生活。因應社會發展趨勢，富邦人壽近年持續推動轉型，致力完善多元商品並提高數位服務體驗，也不斷提醒大眾在規劃或補強保險前，先檢視現有保障內容、再選擇適合自己的保險商品。透過富邦人壽「保單健檢系統」，不僅能以獲得經濟部智財局新型專利肯定之OCR技術帶入紙本保單內容，亦結合大數據分析提供不同年齡族群各類保障的平均保額供客戶參考。此外，富邦人壽APP預計2025年將全面改版，升級三大亮點有：保險服務更便捷、視覺介面更直觀、會員服務更多元，實現簡單、流暢、便捷、好用的個人化保險體驗。

富邦產險：AI語音客服機器人 便民服務再升級

為提升服務效率，富邦產險0800客服結合AI技術，提供「AI語音客服機器人」服務，當客戶進線0800客服專線時，可以直接說出想要辦理的業務，並將電話轉到對應的服務流程。24小時全天值勤的AI語音客服機器人還有提供智能留單服務，在尖峰時刻及滿線的時候引導客戶留言，免去客戶漫長的等待時間。本次金融科技展，富邦產險特別於展場設置客服電話亭，歡迎現場民眾來體驗看看AI語音客服機器人的便民服務。

富邦證券：加強金融投資反詐騙宣導 邀民眾一同「打擊」詐騙

根據政府統計，去年詐欺犯罪中以投資名義的詐欺案件數占比高達31%，財損金額更是高達53億元。富邦證券為肩負起金融反詐的責任，特別成立專責單位，制定防詐機制及通報流程。今年以來富邦證券通報詐騙案件達15件，成功協助客戶攔阻逾4,600萬元的詐騙金額；更透過資安技術防阻偽冒網站，有效阻絕詐騙案件。

富邦證券透過各種管道，進行對內及對外反詐騙宣導活動及教育訓練，今年以來防詐宣導觸及人數已近20萬人次。此次在金融科技展場中，富邦證券特別設置拳擊遊戲機，將常見的投資詐騙手法及新興股票抽籤詐術置入於遊戲當中，期望以寓教於樂的方式，提升民眾「識詐、阻詐」的能力，讓全民共同成為打擊犯罪的「金牌打詐手」。

富邦投信：體驗生成式AI人工智慧 掌握AI投資主流

富邦投信在攤位推出「體驗AI．聰明投資」的AI圖片生成體驗區，民眾只要回答幾個簡單的問題，就能體驗最新的AI生成圖片技術，結合投資產品情境，輸入自己的投資偏好得到最適合自己的投資建議，還可以透過手機下載將自己的AI合成照片帶回家或分享至社群媒體。此外，現場只要加入富邦投信Line官方帳號，並完成好友綁定，即可隨時獲取富邦投信最新訊息，另加碼送小贈品（數量有限，送完為止）。歡迎對投資理財感興趣的民眾，到現場體驗不一樣的金融服務！