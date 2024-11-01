中國信託擴大智能安全防詐網 首度曝光「GPT ATM」

由金融監督管理委員會指導、財團法人台灣金融研訓院以及台灣金融服務業聯合總會主辦的2024台北國際金融科技展1日在台北世貿一館盛大開展，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）以「智領金融 慧創新局」為主軸，聚焦科技防詐、超個人化、擬真互動三大特色，展示7項創新金融應用，「智能安全防詐網」AI SKYNET神盾聯防科技平臺串聯綿密風險偵測網路，強化阻詐成效；首創透過行動裝置語音指令即可完成提款的「GPT ATM」，語音指令搭配人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技能辨識多種語言，實現更便捷的ATM操作，此外，「AI客戶助理」如真人般親切互動亦吸引民眾目光、踴躍體驗。

中國信託商業銀行總經理楊銘祥表示，近年AI技術突破性發展，中國信託運用生成式AI結合內部自主研發模型、知識庫、匯流大數據等科技基礎，探索應用場景以提供客戶最佳體驗。

隨著詐騙手法翻新，中國信託動員近2,000位同仁打造「智能防詐安全網」，攜手內政部警政署、臺灣高等檢察署等單位打造堅實防詐生態圈，串聯全臺154間分行行員及逾7,500臺ATM遇疑似詐騙即自動通報警方，亦建置「神盾聯防科技平臺」（AI SKYNET），AI技術分級帳戶風險並整合客戶資訊，於中國信託行動銀行APP操作可疑交易時即跳出警示訊息，防詐成績有目共睹，截至目前累積阻詐新臺幣28億元，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，2024年前9月亦較去年同期減少近5%，迄今已從ATM交易破獲14起詐騙案並逮捕15位車手，積極防堵詐騙，「神盾聯防科技平臺」（AI SKYNET）專案更獲主辦單位頒發2024台北金融科技獎「金融創新獎—金融機構組」。

此外，中國信託銀行與台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）與同業運用隱私強化技術與聯邦學習技術，完成跨銀行科技防詐實證，並參與業界首宗「壽險理賠樣態共享生態圈」聯合實證計畫，防止理賠詐騙。

首度曝光超個人化「GPT ATM」與「AI客戶助理」也是本屆特別吸引觀展民眾目光的創新科技。「GPT ATM」顛覆傳統ATM操作，支援中、英、印、泰、越、日、韓七國語言，搭載AI語音辨識技術，用戶僅需透過行動裝置語音指令即可完成提款，更可根據交易紀錄、地點與時間提供個人化建議，並推出AI運勢分析，為用戶增添智能化服務體驗。

「AI客戶助理」則是由中國信託研發團隊整合內部專家知識系統、跨知識檢索技術能力，並運用機器視覺、生成式AI整合資產配置模型開發而成，如同真人般能主動識別用戶表情自然交流、解析語意洞察理財需求、量身規劃投資建議、智能生成動態理財圖表、分析投資市場趨勢等，擬真互動理財諮詢體驗深受觀展民眾喜愛。中國信託展場亦播放首度以全AI技術製作畫面之中國信託簡介影片，採用AI技術製作時間僅耗費傳統拍攝方式的三分之一，大幅提升效率。

同樣強調超個人化的「中信X OPENPOINT智能優惠即享圈」為中國信託與7-ELEVEN、icash Pay攜手打造最懂客戶的個人化優惠體驗。透過分析客戶銀行往來、OPENPOINT及icash Pay會員連結與行動定位服務（Location-Based Service, LBS）等數據，建立「智能優惠推薦引擎」，以虛實全通路溝通，推薦個人化優惠券。此外還有台灣人壽「Gen AI職場性格測驗」，運用生成式AI產出個人專屬性格報告，幫助民眾找到職涯定位與發展潛能；中國信託綜合證券開發中信亮點APP「智能投手」功能，透過「觸價觸量」、「停損停利」、「二擇一」、「累積交易量」、「分時分量」、「觸A下B」等設定，解決上班族無法時時看盤而錯過進出場時機的痛點；中國信託投信則以生成式AI與AI即時語音系統打造虛擬YouTuber（Virtual YouTuber, VTuber）「小A.I」，搭配基金經理人分析科技投資趨勢，介紹與AI及科技相關的基金與ETF，提供民眾豐富的理財資訊。

中國信託致力提供全方位數位金融服務，今年已榮獲國內外270項大獎肯定，近日更獲國際知名財經媒體《Global Finance》連續三年頒發「全球傑出金融創新實驗室」世界級大獎，是臺灣唯一獲獎業者，更獲邀至英國倫敦分享中國信託在數位金融服務的努力。中國信託將持續研發金融科技，打造客戶最有感的貼心服務，歡迎民眾親臨2024台北金融科技展中國信託展區體驗創新金融服務的魅力。