台北金融科技展登場 雷仲達：創造更具競爭力金融生態系

金融研訓院董事長雷仲達今1日於「2024台北金融科技展」表示，在這個金融科技的年度盛會，不僅是一個展示金融科技創新技術的舞台，更是激發金融產業思維變革的動力。希望透過此平台和各界共同探索智慧金融的無限可能，創造更多元化、更具競爭力的金融生態系統。

「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」於1日開幕，由金管會指導、金融服務業聯合總會與金融研訓院共同籌辦。國內外逾200家金融機構與新創團隊展出FinTech創新應用。行政院副院長鄭麗君、金管會主委彭金隆、金融服務業聯合總會代理理事長陳慧遊與會。

雷仲達致詞時表示，「今年以「智慧金融，永續未來」作為會展主題，強調AI技術、永續發展與金融服務的深度融合。根據瑞士洛桑管理學院今年5月所發布的「2023世界數位競爭力調查評比」，我國的數位競爭力在全球64個主要國家、經濟體當中排名第9名，總統賴清德也在近日宣布將打造台灣成為人工智慧島，我們深刻體認到科技創新已成為推動金融業升級轉型的核心動力。因此藉由本屆大會匯聚來自全球的頂尖金融科技專家，透過交流與合作，共同探索智慧金融時代的機會與挑戰。」

雷仲達說，今年的FinTech Taipei有來自12個國家的專家一起共襄盛舉，超過200家國內外金融機構、政府單位、新創公司、學校團隊參與會展活動。同時規劃以「智慧金融探險家」的方式進行逛展互動，讓參與者能夠親身體驗AI角色與博覽展的虛實整合，透過AI智能大使引導看展，了解金融業如何運用AI技術進行詐欺偵測、提供創新服務、實現普惠金融等。

另，舉辦「國際金融科技論壇」及「金融科技實務研討會」則聚焦在「AI發展變革、AI創新應用、AI政策治理」三大主軸，邀集國內外27位產官學研專家，探討AI對金融服務的影響與實踐。

雷仲達提到，今年大會特別規劃「人才舞台」及「金融人才校園實驗展區」，讓學校可以秀人才、機構可以找人才，現場還提供職涯諮詢服務。