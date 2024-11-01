美國總統大選在即 李長庚：選後變數減少回歸基本面
下週美國將舉行總統大選，市場屏息以待選舉結果。國泰金控總經理李長庚今天表示，依過去歷史經驗，選舉衝擊均為短期影響，目前行情已反應候選人政見，待選後不確定因素減少，市場就回歸基本面。
金融總會及台灣金融研訓院主辦的台北金融科技展今天登場，金融業進駐展區展現各家運用科技實力。李長庚今天上午親赴攤位，對於下週即將舉行的美國總統大選，他接受媒體聯訪時強調，選舉短期間對市場衝擊難免，但回歸基本面是比較長遠的路。
李長庚表示，依過去歷史經驗觀察，所有選舉衝擊都是短期影響，整體經濟運作及發展、長期企業獲利能力才是影響股市發展最重要關鍵。
李長庚直言，選舉是很大的不確定性因素，選前不確定性高時，市場有震動很正常；但他認為選完後不確定性因素減少，待不確定因素減少，市場就回歸基本面。
他提到，不同總統候選人有不同政見，將來政見實施會帶來另外第二層影響，對於大部分候選人政見，市場已有事先預期的反應，不過還是要觀察新人選上任後，是否有和原來預期不同的政見，他也強調「回歸基本面還是比較長遠的路」。
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