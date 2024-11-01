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國泰證券、期貨 通過BS10012個資管理認證

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

繼2022、2023年接連通過ISO 27001資訊安全管理系統認證及ISO 22301營運持續管理認證後，國泰證券攜手國泰期貨再取得BSI英國標準協會頒發的「BS10012個人資料管理系統（Personal Information Management System, PIMS )」認證，展現國泰證券與國泰期貨對客戶的資安防護、營運不中斷高度重視與承諾。

BS10012是國際認可的個人資料管理標準，主要在企業營運過程中，對於其所蒐集、處理與利用之個人資訊的保護，符合最佳實務的個人資料管理系統（PIMS），協助企業在尊重當事人資訊隱私權的前提下，能充分保障個人資訊的合理運用。國泰證券與國泰期貨日前已完成授證儀式，由國泰證券董事長莊順裕、國泰期貨董事長周冠成代表授證。

國泰證券表示，取得BS10012認證後，除了能提升個人資料處理安全性外，更凸顯公司對個資保護的落實，後續將進一步強化個資管理機制，包括個資蒐集、處理、利用、儲存及銷毀等環節的嚴格管控，以維護客戶權益不受到侵害。而此次亦通過認證的國泰期貨也提及，這是公司在個資保護領域的重要里程碑，未來將持續優化個資管理系統，並定期進行內部審查與改善，以確保個資保護措施的有效性。

作為創新數位券商的領航者，國泰證券董事長莊順裕認為，「在數位金融高速發展的時代下，守護投資人的個資隱私是證券商責無旁貸的事。國泰證券秉持以客戶為中心的服務精神，積極建構更堅強的個資防護機制，保障投資人的個資安全及創造值得信賴的投資環境，擔負起主管機關賦予金融業的企業社會責任。」展望未來，將持續以創造長期價值為目標，堅守嚴謹的管理標準，提供更安全、可靠的服務，成為客戶與社會信賴的合作夥伴。

國泰 期貨

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