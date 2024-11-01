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95檔債券 ETF 持債票息平均4.61% 這檔竟達8.24%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券ETF持債票息排行前十名(資料來源：CMoney)
債券ETF持債票息排行前十名(資料來源：CMoney)

搶降息投資契機，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據CMoney統計資料顯示，近期上市櫃成交量前十名中，債券ETF就占了一半。投信發行的95檔債券ETF持債票息（成分債息率）平均4.61%；以單檔排行來看，有27檔持債票息在5%以上，其中以群益優選非投等債（00953B）的8.24%最佳，也是唯一一檔持債票息8%以上的債券ETF。

00953B是台灣首檔票面利率鎖定6%以上的債券ETF新兵，00953B將在11月7日進行首次配息，預計每股配發0.07元，若以10月30日收盤價來看，預估年化配息率有8.28%，想參與00953B這次領息的投資人，最後買進日為11月6日。

市場法人表示，00953B追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、票面利率、國家、流動性等相關條件進行篩選。有平準金機制，也是首檔債券ETF採用「信用因子加權」，票面利率在6%以上(含)，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性，非常適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值留意。

ETF 債券ETF

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