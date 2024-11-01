匯銀看台幣 本月恐續貶

國際美元轉強，拖累主要亞幣10月走勢全盤皆墨。中央銀行統計，10月主要亞洲貨幣全數對美元貶值，新台幣匯率單月貶3.8角，貶幅1.19%，貶幅低於人民幣、星元、韓元與日圓，為最抗跌亞幣。展望11月，大型民營銀行指出，若川普重回白宮，恐加劇新興市場貨幣的貶勢。

國內金融市場昨（31）日因康芮颱風來襲休市一天，新台幣30日終場升值7分，收32.031元，總成交量為13.565億美元。

主要亞幣10月升貶概況

台積電10月下旬法說會報佳音，一度激勵國內股匯雙漲、熱錢大舉湧入，將新台幣匯率推上10月最抗跌亞幣寶座。

央行資料指出，統計今年10月，日圓匯率重挫7.15%，淪為「最弱亞幣」；台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值4.91%，星元匯率下跌3.28%，人民幣匯率貶幅1.5%，新台幣匯率單月貶值1.19%，在主要亞幣裡貶幅最小。

今年以來美元走勢一枝獨秀、仍是最強貨幣。統計今年至10月30日止，新台幣匯率累計貶值1.296元，貶幅4.05%，貶幅小於韓元的6.08%，以及日圓7.77%。此外，星元與人民幣匯率表現相對強勢，今年以來僅貶值0.45%與0.42%。

展望11月，大型民營銀行指出，美國總統大選將於11月5日登場，選舉結果將牽動國際匯市風向。若美國前總統川普勝選，對地緣政治造成的不確定性，可能對新興市場貨幣造成不利影響，恐加重貶勢。

銀行主管分析，一旦川普當選，無論共和黨是否掌握國會，川普皆可使用行政命令增加關稅，對於新興市場出口國、高利貨幣等不利。

反之，若民主黨候選人賀錦麗勝出，因市場對關稅的擔憂減弱，新興市場貨幣將有表現機會。

匯銀主管也說，若川普重返白宮，恐令新興市場貶勢加劇，但相較於其他新興市場國家，新台幣匯率貶值壓力可望相對有限；估計短期內，新台幣匯率將位於31.8元至32.2元區間波動。