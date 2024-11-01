快訊

康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

匯銀看台幣 本月恐續貶

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率單月貶3.8角，貶幅1.19%。 聯合報系資料照
新台幣匯率單月貶3.8角，貶幅1.19%。 聯合報系資料照

國際美元轉強，拖累主要亞幣10月走勢全盤皆墨。中央銀行統計，10月主要亞洲貨幣全數對美元貶值，新台幣匯率單月貶3.8角，貶幅1.19%，貶幅低於人民幣、星元、韓元與日圓，為最抗跌亞幣。展望11月，大型民營銀行指出，若川普重回白宮，恐加劇新興市場貨幣的貶勢。

國內金融市場昨（31）日因康芮颱風來襲休市一天，新台幣30日終場升值7分，收32.031元，總成交量為13.565億美元。

主要亞幣10月升貶概況
主要亞幣10月升貶概況

台積電10月下旬法說會報佳音，一度激勵國內股匯雙漲、熱錢大舉湧入，將新台幣匯率推上10月最抗跌亞幣寶座。

央行資料指出，統計今年10月，日圓匯率重挫7.15%，淪為「最弱亞幣」；台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值4.91%，星元匯率下跌3.28%，人民幣匯率貶幅1.5%，新台幣匯率單月貶值1.19%，在主要亞幣裡貶幅最小。

今年以來美元走勢一枝獨秀、仍是最強貨幣。統計今年至10月30日止，新台幣匯率累計貶值1.296元，貶幅4.05%，貶幅小於韓元的6.08%，以及日圓7.77%。此外，星元與人民幣匯率表現相對強勢，今年以來僅貶值0.45%與0.42%。

展望11月，大型民營銀行指出，美國總統大選將於11月5日登場，選舉結果將牽動國際匯市風向。若美國前總統川普勝選，對地緣政治造成的不確定性，可能對新興市場貨幣造成不利影響，恐加重貶勢。

銀行主管分析，一旦川普當選，無論共和黨是否掌握國會，川普皆可使用行政命令增加關稅，對於新興市場出口國、高利貨幣等不利。

反之，若民主黨候選人賀錦麗勝出，因市場對關稅的擔憂減弱，新興市場貨幣將有表現機會。

匯銀主管也說，若川普重返白宮，恐令新興市場貶勢加劇，但相較於其他新興市場國家，新台幣匯率貶值壓力可望相對有限；估計短期內，新台幣匯率將位於31.8元至32.2元區間波動。

台幣匯率 新台幣 新興市場

延伸閱讀

強生：川普若當選 歐記健保不再有

柯林頓「蔑視川粉」殷鑑不遠…拜登把順風牌變逆風 恐成豬隊友

選情非常接近 前副幕僚長：川普贏喬州、密州或賓州就勝選

川普當選料對中加重關稅 馬斯克：短期經濟恐困難

相關新聞

匯銀看台幣 本月恐續貶 預期若川普重回白宮 將加劇新興市場貨幣跌勢

國際美元轉強，拖累主要亞幣10月走勢全盤皆墨。中央銀行統計，10月主要亞洲貨幣全數對美元貶值，新台幣匯率單月貶3.8角，...

金融網紅行銷 金管會盯上 要求銀行查核是否有負面紀錄

金管會今年10月下旬發函給銀行業者，要求銀行針對網紅行銷改正，給予六個月調整期，包括透過公開資訊等渠道查核擬合作網紅是否...

放行長者買期貨 立委質疑

期貨公會2024年9月底修改相關自律規範，允許逾70歲投資人可開戶投資期貨，引立委關注。立委吳秉叡10月30日在財委會上...

經濟基本盤穩健、聯貸市場熱絡 國銀對澳洲曝險逾1兆元

據金管會統計，2024年9月底國銀對澳洲曝險額首度衝破兆元達1兆645億元的史上新高，一舉飛越大陸拿下后冠，僅次於美國；...

凱基銀准設香港分行

經過長達九年的等待，凱基金控旗下凱基銀行昨（31）日終於獲得香港金融管理局核准，取得設立香港分行營業執照，預計明年中正式...

壽險美元宣告利率 最高4.15%

美國聯準會啟動降息循環，壽險公司宣告利率大戰暫告休兵。包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦、全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。