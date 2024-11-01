放行長者買期貨 立委質疑

期貨公會2024年9月底修改相關自律規範，允許逾70歲投資人可開戶投資期貨，引立委關注。立委吳秉叡10月30日在財委會上說，逾70歲年長者可能是被動邀約，或遭期貨商不當勸誘，進而可能衍生交易爭議，要求金管會緊盯。

金管會主委彭金隆說，過去是用「年齡」做交易區分，但很多人在某些年齡上並沒有衰退，因此排除以年齡做區分，但對不當交易會把關，若發現有不當勸誘一定會處理。

部分立委大力推動「壯世代」金融，要求金融監理朝「去標籤化」，檢討現行以「年齡」做劃分的標準。在金管會同意下，期貨公會9月底修改規則，解除逾70歲禁止開戶玩期貨的禁令。

吳秉叡認為，期貨是高風險商品，金管會須要求業者做好投資人適性評估及充分告知風險。最後財委會決議，要求金管會提供各金融業高齡客戶近三年投資爭議資料，三個月內提書面報告。

依期貨公會規定，逾70歲投資人要開戶玩期貨，有五大規定，一、填妥「70歲以上交易人開戶聲明書」，聲明已知悉交易相關風險並願自行承擔相關損失

二，需曾在期貨、證券市場交易滿10筆，或曾任職於證券、期貨、金融或保險機構單位，或有其他學經歷足以證明具備期貨專業知識。

三、需提供財力證明，經期貨商評估後的總價值在250萬元以上。四、 提供最近一年固定收入證明，且合計金額應達60萬元以上。

五、期貨商應每年重新評估逾70歲交易人提供的最近一年固定收入證明，如重評估後發現收入合計未達60萬元，其交易將受到限制。