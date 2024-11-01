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壽險美元宣告利率 最高4.15%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美國聯準會啟動降息循環，壽險公司宣告利率大戰暫告休兵。包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽、三商美邦（2867）、全球人壽、元大人壽、臺銀人壽、合庫人壽、台新人壽、宏泰人壽與遠雄人壽，11月宣告利率均按兵不動，目前台壽、全球、元大與臺銀人壽美元宣告利率最高4.15%，為市場上的最高水準。

統計至昨（31）日為止，凱基人壽尚未公布11月宣告利率調整概況，其餘主要壽險公司，台外幣保單宣告利率都未作調整。不過，元大人壽近日將推出新美元保單，最高宣告利率飆上4.15%。

為吸引保戶目光，壽險公司今年以來陸續調高宣告利率，不少公司的美元保單最高宣告利率均突破4%。回顧10月，台新人壽宣布調高美元保單宣告利率32張，最大調幅為5個基本點（0.05個百分點），調整後最高利率達4.1%；另外，台壽10月也調高美元保單宣告利率，其中美元保障型商品最大調升0.05個百分點，最高宣告利率增至4.15%，與全球、元大與臺銀人壽並列市場最高水準。

臺銀人壽11月宣告利率按兵不動，但該公司在9月新推出的美元保單「金美旺」，宣告利率飆上4.15%，與另外三家同業並列市場最高。遠雄人壽11月利率未調整，美元最高宣告利率維持4.1%。

壽險龍頭國壽11月台外幣現售商品宣告維持不變，美元商品宣告利率最高達4.05%。宏泰人壽最高美元宣告利率同樣為4.05%。

至於南山、新光、三商美邦、元大與合庫人壽，11月宣告利率未變，其中，南山人壽與合庫人壽美元最高宣告利率都是4%。富邦人壽11月宣告利率水準不變，美元商品宣告利率最高維持3.9%。

元大人壽 壽險公司

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