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凱基銀准設香港分行

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

經過長達九年的等待，凱基金控（2883）旗下凱基銀行昨（31）日終於獲得香港金融管理局核准，取得設立香港分行營業執照，預計明年中正式開業。凱基銀香港分行不僅是凱基銀第一家海外分行，也表示13家有實體商銀子公司的上市金控，香港分行全員到齊，全體國銀在香港設分行數也超過20家。

金管會統計，今年首季國銀海外分、子行獲利，香港市場貢獻最大、居整體海外獲利近五成。凱基銀行是13家金控下銀行中唯一缺席香港設點的，而凱基銀行申設香港分行從2015年底金管會核准後，迄今將滿九年，昨天終於獲得香港金管局核准，成為凱基銀跨出台灣設的第一家海外分行。

未來凱基銀香港分行將與轉投資中國大陸的中華開發國際租賃、凱基證券（香港）與開發資本跨境私募創投基金業務，串聯資源提供客戶整合金融服務，落實集團力推的「One KGI」策略，將目標市場與客群最大化。

凱基銀行表示，香港作為國際金融中心，具備高度成熟的金融基礎設施和專業服務，資本市場及金融產業的發展都相當完整，可提供各產業的企業客戶豐富資金支持，凱基銀行取得香港分行的營業執照，未來將藉由香港分行延伸服務客戶海外的金融需求。

凱基金控旗下凱基證券在香港市場深耕已久，是香港最具規模的台資券商，香港分行也將與其聯手提供一站式全方位的金融服務，運用集團資源擴大業務發展規模，累積國際化專業的人力資源，開啟凱基銀行發展海外市場的重要里程碑，逐步推動凱基銀行具特色的海外發展策略。

凱基銀行香港分行開業後，將強化兩岸三地金融服務平台的功能，更將藉助集團資源，進一步延伸觸角至亞太區發展、多元化收入來源，持續擴張版圖。

凱基銀行 金管會 香港

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