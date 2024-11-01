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壽險業務員部隊 9月增千人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業務員今年9月登錄人數出爐，壽險公司在連續個月衰退之後，迎接新血加入，9月增加逾千人，來到20萬5,284人，其中，30歲以下的人數將近一半，而保經通路則維持正成長，人數達到9萬1,449人，續創新高。

壽險公會公布最新統計，今年前九月壽險業保費收入（加計負債）合計1兆7,391億元，較去年增加7.6%；其中新契約保費合計5,832.9億元，較去年同期增加13.1%，續年度保費收入1兆1,558億元，較去年同期增加5.1%。以各個通路業績來看，新契約保費收入5,832.9億元中，壽險公司本身行銷體系2,499億元占42.86%；銀行經代保代通路2,260億元占38.76%；傳統保險經紀人、保險代理人僅1,072億元占18.38%。

而據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路在9月皆呈現正成長，壽險公司業務員人數在6月回升之後，受到年中考核、轉職等因素影響，登錄業務員人數連續二個月衰退，9月則迎接新人力加入，增加1,072人，來到20萬5,284人，若是與2023年底20萬8,534人相較，仍減少3,250人。

保費 壽險公司

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