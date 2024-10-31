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國銀前十大曝險國揭密！澳洲破兆元奪后 兩大原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2024年9月底國銀對澳洲曝險額首度衝破兆元達1兆645億元的史上新高。示意圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，2024年9月底國銀對澳洲曝險額首度衝破兆元達1兆645億元的史上新高。示意圖／聯合報系資料照片

據金管會統計，2024年9月底國銀對澳洲曝險額首度衝破兆元達1兆645億元的史上新高，一舉飛越大陸拿下后冠，僅次於美國；銀行圈指出，除國銀一路減降大陸曝險外，澳洲經濟基本盤穩，聯貸市場熱等兩大利多，都讓國銀積極搶市，推升曝險量。

一家銀行主管說，澳洲是移民國，當地生育率較佳，因人口逐步成長讓住宅房價走揚，商辦出租率高也沒有如歐美風暴，經濟基本盤穩健。

澳洲的三大城市，雪梨、布里斯本和墨爾本，都是國銀進駐設點熱區，雪梨多搶聯貸，布里斯本則拚台商。該主管說，澳洲聯貸以基礎建設、大宗物資和原物料、雲端及不動產為主，布里斯本的台商以自貸居多，市場熱，案源也多。

台資銀行參貸澳洲市場聯貸案，多是5,000萬澳幣起跳，約當12億元新台幣，聯貸量能也符合台資銀行參貸能力，就算扣除高資金成本，淨利差也有逾1個百分點，計劃型融資更高達2~3個百分點，自然讓國銀趨之若鶩。

據數據顯示，今年累計前9月國銀對澳洲曝險量新增1,477億元，已是2023年一整年曝險量的1.1倍，等於前9月暴險量已超車去年一整年，其中又以投資和授信為大宗。

若拉長近三年來看，2022年底國銀對澳洲曝險額是7,860億元，2023年增加到9,168億元，年增1,308億元或16%，增額是前十大市場中次高，2024年前9月更一舉衝破兆元，達1兆645億元的史上新高紀錄。

金管會首度揭露國銀前十大曝險市場，截至9月底整體國銀海外曝險量是13兆6,179億元，前五大排名是，美國、澳洲、大陸、日本、香港，第六到第十是，南韓、新加坡、法國、英國和開曼群島，前十大曝險總量9兆9,083億元，貢獻占比72.5%。

若與2023年底相較，澳洲首度氣走大陸，居后冠，另英國排名前進一名到第九大，開曼群島居第十。若看前九月曝險量增減，僅大陸、香港、開曼群島減少，其餘七大市場全部增加。

國銀第一大曝險市場是美國，曝險量是3兆6,757億元，前九月增加3,522億元，增額是前十大市場中最高，其中投資部位2兆4,745億元，就占了67%最高，顯示國銀投資美債熱，對美授信部位6,453億元，占比17.5%。

第二大曝險國是澳洲，澳洲是在今年首度超越大陸，登上亞軍。9月底澳洲曝險量1兆645億元，也以投資部位5,649億元、占比53%最多，授信4,854億元，占比45.6%。

國銀對大陸市場曝險量，9月底首度跌破9,000億元到8,855億元，前九月減少755億元，較2022年還有逾兆元曝險量，顯示國銀對大陸市場縮手態勢鮮明。

澳洲

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