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搶攻雙11、雙12商機 銀行信用卡回饋再加碼

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片
信用卡示意圖。圖／聯合報系資料照片

年底百貨週年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，帶動民間消費成長，而各家銀行也紛紛祭出信用卡優惠，其中，中國信託ALL ME卡在中華電信、PChome旗下通路購物均享3%回饋；台新銀行玫瑰卡、太陽卡則推出3.8%點數回饋無上限；玉山U Bear卡結帳送3%刷卡金，新戶辦卡加碼至最高8%；另外街口支付更是祭出全年最強回饋35%，搶占年底購物商機。

中國信託ALL ME卡主打PChome 24h購物、露天市場、Hami市集、Hami生活小舖、KKBOX等通路，跨平台下單交易都回饋3%中信點，1點價值新台幣1元，可在下次購物時折抵。

台新銀行則針對週年慶推出首8日使用skm pay綁定台新銀行新光三越聯名卡，單筆滿2萬元享最高15.5%等值回饋；玫瑰卡、太陽卡則推出百貨、國內餐飲等3.8%點數回饋無上限；此外，民眾於12月1日至2025年5月31日結帳帳單期間，使用街口支付綁定台新 @GoGo 卡並完成指定任務，即可享最高 3%回饋，每月最高可拿1,500點。

持玉山U Bear卡一般消費享1%現金回饋，網路消費全部加碼2%，不論是在momo購物網、蝦皮、Coupang 酷澎、淘寶、線上訂房、高鐵線上購票等，都能獲得3%刷卡金，每期加碼最高200元。玉山信用卡新戶在今年底前辦卡，核卡後5個月內網購與指定行動支付，再加碼至8%現金回饋。

國泰世華CUBE卡「樂饗購」或「玩數位」權益方案不僅持續提供指定百貨及電商最高享3.3%回饋無上限，在百貨週年慶、雙11電商大檔活動亦推出檔期促刷優惠，如在momo購物網達指定門檻，最高享17.3%回饋，於PChome24h購物單筆滿額最高享15.3%回饋。

此外，街口支付今年攜手電商大牌推出「街口 11.11 狂購節」，即日起至11月10日於各大電商品牌日消費可享最高19%優惠，雙11當天更祭出全年最強35%回饋，民眾可把握機會。

台新 消費 電商

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