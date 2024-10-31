颱風天報喜！凱基銀香港分行獲准開業 海外發展跨第一步

颱風天報喜，凱基金控（2883）旗下凱基銀行申請設立香港分行，凱基銀行香港分行31日獲得香港金融管理局核准，順利取得營業執照，成為凱基銀行首間海外分行，預計將於2025年中正式開業。凱基銀行申設香港分行從2015年底金管會核准後迄今將滿九年，終於獲得香港金管局核准，跨出台灣設分行。

凱基銀行表示，香港作為國際金融中心，具備高度成熟的金融基礎設施和專業服務，資本市場及金融產業的發展都相當完整，可提供各產業的企業客戶豐富資金支持，凱基銀行取得香港分行的營業執照，未來將藉由香港分行延伸服務客戶海外的金融需求。凱基金控旗下子公司凱基證券在香港市場深耕已久，是香港最具規模的台資券商，香港分行也將與其聯手提供一站式全方位的金融服務，運用集團資源擴大業務發展規模，累積國際化專業的人力資源，開啟凱基銀行發展海外市場的重要里程碑，逐步推動凱基銀行具特色的海外發展策略。

凱基銀行香港分行開業後，將強化兩岸三地金融服務平台的功能，更將藉助集團資源，進一步延伸觸角至亞太區發展、多元化收入來源，不斷擴張版圖。目前凱基金控旗下子公司在香港布局，除了凱基銀行香港分行外，證券方面有子公司凱基證券（香港）以及中華開發資本的基金業務，未來將實現「One KGI」的發展願景利用集團內部的資源，啟動跨業務單位的合作，持續針對不同目標市場客群提供完整及最佳的金融服務。