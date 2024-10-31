台新「您的一票，決定愛的力量」 11月開始揪愛投票

台灣最大規模的公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」踏入第15年，今年邀請國際舞蹈家簡珮如擔任公益代言人，並以「一起，為愛起舞」為主題，號召民眾投票參與公益。活動由台新銀行公益慈善基金會攜手王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學亞洲影響力研究中心共同主辦，將於11月1日至30日展開為期一個月的網路票選，預計發出1,625萬元公益基金，嘉惠84個公益提案。

為讓愛的力量遍地開花，將規劃一系列全台快閃、市集促票及校園推廣活動。11月份周末將於台北、台中、高雄及台東四區分別舉辦快閃促票活動，幫助社福團體走入人群爭取支持。同時，也聯合文化大學廣告系產學小組「SOL」，於「白晝之夜」及「網紅節」舉辦公益市集，鼓勵年輕世代投入公益行動；另光寶科技（2301）主辦的「循寶夠物節」也響應公益開放現場讓社福團體促票，鼓勵「循寶」民眾除認購二手物為環境及公益盡份心力外，還能善用網路力量做好事。

投票方式更趨便利，民眾可透過Facebook、LINE、Google帳號，或是「Richart Life」APP搭配手機簡訊完成驗證後，每人擁有10票的投票權，可以支持10個不同的公益提案。此外只要民眾投滿10票即有機會抽獎獲得由台北萬豪酒店、台北漢來大飯店、晶泉丰旅、新竹豐邑集團旗下旅店、台北旅店集團新驛旅店及星享道酒店等6家贊助的人氣旅店住宿券。台新銀行更額外加碼，透過「Richart Life」APP點擊「愛公益icon」領取指定優惠券後投票完成指定領券步驟，即可獲得台新Point 1,000點抽獎機會。

活動將持續至11月30日下午5點，民眾只需搜尋「您的一票，決定愛的力量」即可進入投票網站。除了既有的社群帳號認證外，也可以註冊成為「愛的力量」平台會員，每年參加投票時則無需重複驗證，方便長期追蹤關注心儀的社福團體發展。