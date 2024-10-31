快訊

直播／康芮颱風登陸台東縣成功鎮「下半場更猛？」氣象署公布最新狀況

強颱來襲！新竹巨城逆風營業遭轟「沒良心」...美食街人潮依舊

康芮「成功」登陸將翻越中央山脈 粉專：16年來首次1年3颱登陸

元大人壽投入 AI 科技研發 參與2024台北金融科技展

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」將於11月1日於台北世貿一館登場，元大金控集結證券、銀行、人壽、期貨、投信及證金等6家子公司，以「永續投資 智慧理財」為主題參展。元大人壽也透過參展，展示「數位保險服務」，邀請民眾現場體驗線上遠距投保服務，打破時空限制、加速投保流程，呼應降低碳排放及地球永續議題。

為展現元大人壽的專屬數位保險服務，特別於現場提供「遠距投保」服務，民眾可親身體驗數位化加速投保流程，享受免出門的投保新體驗！此外，為提升客戶權益與視訊服務體驗，遠距投保結合了AI人工智能以檢視客戶身分真偽，並藉由AI強化辨識的技術，為客戶帶來更優質、便利又安全的投保體驗。元大人壽持續數位轉型提升客戶服務品質與效率，讓服務不受實體地域的限制，無遠弗屆。

為了讓更多民眾了解元大人壽的數位創新成果，活動期間參觀的民眾可透過元大人壽現場攤位，實際體驗數位保險服務，亦可參加元大金控舉辦的闖關遊戲，不但可以搶先感受新穎的數位科技應用，還能獲得豐富的贈品。

元大人壽秉持落實普惠金融與公平待客的精神，持續優化保戶自主投保的相關數位服務能力，同時順應AI科技應用趨勢，加速數位轉型，提升保險服務品質與效率，期望帶給客戶最佳的服務體驗，同時藉由數位科技改造流程，並落實節能減碳、永續未來的目標。

保險 元大人壽 元大金控

延伸閱讀

ESG最前線／數位轉型 補充人力缺口

好享Check 基富通推基金健檢

Google衝刺雲端 台灣代理商雨露均霑

證券交易所參加 FinTech 展 秀智慧創新

相關新聞

央行：康芮颱風來襲 全台所有地區停班 退票從寬處理

中央銀行31日宣布，因應康芮颱風來襲，全台所有地區停班，退票將採從寬處理措施。央行指出，10月31日因康芮颱風來襲致全台...

颱風天不打烊 央行官員加班操盤 今對銀行挹注外幣資金6.16億美元

康芮颱風來襲、全台31日放颱風假，中央銀行相關同仁來行上班，從事國際金融交易及交割，維持本國銀行外幣資金的正常運作。

元大人壽投入 AI 科技研發 參與2024台北金融科技展

「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」將於11月1日於台北世貿一館登場，元大金控集結證券、銀行、人壽、...

元大銀行結合最新 AI 智能與數位減碳應用 大秀數位創新金融服務

在數位轉型與永續發展的潮流下，元大銀行將於今(2024)年11月1日、11月2日兩天於台北世貿展覽中心一館參加FinTe...

智慧創新、數位永續 證交所參加 FinTech Taipei 2024 台北金融科技展

隨著人工智慧（AI）風潮興起，AI與各產業深度融合，加速數位轉型和智慧創新服務的發展，臺灣證券交易所將於11月1日至2日...

國泰金控、投信雙獲勞動部工作生活平衡獎 關懷員工職涯發展

國泰金控、國泰投信2024年首次參加勞動部「工作生活平衡獎」，初試啼聲即榮獲「員工關懷獎」及「彈性工作獎」兩項大獎。致力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。