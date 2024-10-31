元大人壽投入 AI 科技研發 參與2024台北金融科技展

「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」將於11月1日於台北世貿一館登場，元大金控集結證券、銀行、人壽、期貨、投信及證金等6家子公司，以「永續投資 智慧理財」為主題參展。元大人壽也透過參展，展示「數位保險服務」，邀請民眾現場體驗線上遠距投保服務，打破時空限制、加速投保流程，呼應降低碳排放及地球永續議題。

為展現元大人壽的專屬數位保險服務，特別於現場提供「遠距投保」服務，民眾可親身體驗數位化加速投保流程，享受免出門的投保新體驗！此外，為提升客戶權益與視訊服務體驗，遠距投保結合了AI人工智能以檢視客戶身分真偽，並藉由AI強化辨識的技術，為客戶帶來更優質、便利又安全的投保體驗。元大人壽持續數位轉型提升客戶服務品質與效率，讓服務不受實體地域的限制，無遠弗屆。

為了讓更多民眾了解元大人壽的數位創新成果，活動期間參觀的民眾可透過元大人壽現場攤位，實際體驗數位保險服務，亦可參加元大金控舉辦的闖關遊戲，不但可以搶先感受新穎的數位科技應用，還能獲得豐富的贈品。

元大人壽秉持落實普惠金融與公平待客的精神，持續優化保戶自主投保的相關數位服務能力，同時順應AI科技應用趨勢，加速數位轉型，提升保險服務品質與效率，期望帶給客戶最佳的服務體驗，同時藉由數位科技改造流程，並落實節能減碳、永續未來的目標。