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颱風康芮來襲 楊金龍坐鎮央行盯緊國際匯市

中央社／ 台北31日電

颱風康芮來勢洶洶，全台各地區停班停課，不過國際金融市場持續營運，央行許多職員沒有放颱風假，央行總裁楊金龍今天也親自坐鎮，緊盯國際匯市，維持本國銀行外幣資金的正常運作。

颱風康芮來襲，台灣各地區停班停課，台北股匯休市，央行指出，雖然銀行業暫停營業，台北外匯市場休市，國際金融市場仍持續營運，因此央行包含總裁楊金龍、外匯局長蔡烱民均仍風雨無阻地上班，從事國際金融交易及交割，並提供銀行所需外幣資金。

央行表示，今天央行對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金6.16億美元，以維持銀行正常運作。

另外，考量颱風康芮來襲全台停止上班，央行為顧及支票存款戶資金調度可能受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據票交所訂定的「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，以3大原則從寬處理。

央行說明，首先，支票存款戶因此次颱風遭受災害，影響票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票的金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害的註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算6個月內，所發生的存款不足退票，暫不因退票達3張而通報為拒絕往來戶，且在期間內辦妥重提付訖、清償贖回，或是提存備付等註記者，退票紀錄不對外提供查詢。

第2，如果10月31日以後仍受颱風影響，導致全台所有地區停止上班，將繼續比照上述因應措施辦理。

第3，如果10月31日以後仍受颱風影響，部分地區停止上班，除了比照上述因應措施辦理，停止上班地區的存款不足退票還可依據「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」，從寬處理。

央行進一步說明，凡支票存款戶於停止上班當日或次一營業日所發生的存款不足退票，若分別在次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。

停班停課 央行 颱風假

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