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颱風天不打烊 央行官員加班操盤 今對銀行挹注外幣資金6.16億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

康芮颱風來襲、全台31日放颱風假，中央銀行相關同仁來行上班，從事國際金融交易及交割，維持本國銀行外幣資金的正常運作。

央行指出，受到康芮颱風來襲影響，31日台灣各地區停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場休市，但因國際金融市場持續營運，央行相關同仁來行上班，從事國際金融交易及交割，並提供銀行所需外幣資金；央行對國內外匯指定銀行及本國銀行海外分行提供外幣資金6.16億美元，以維持銀行的正常運作。

外匯 央行 颱風假

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