元大銀行結合最新 AI 智能與數位減碳應用 大秀數位創新金融服務

在數位轉型與永續發展的潮流下，元大銀行將於今(2024)年11月1日、11月2日兩天於台北世貿展覽中心一館參加FinTech Taipei 2024台北金融科技展，展示最新AI技術與數位減碳應用創新金融服務。這次展會，元大銀行將重點介紹包括「阻詐天網」AI模型、「元先生」智能客服，以及ESG減碳綠色金融等多項前瞻科技應用。

元大銀行近年來積極投入AI人工智能的場景應用，隨著詐騙手法日益多樣化，元大銀行透過結合AI人工智能科技與大數據分析成果，自行開發具備「提前偵測、精準聚焦、快速反應」的「阻詐天網」AI模型，在減少人類介入之情形下，有效辨識高風險異常帳戶，達到平均提前15天以上預警並設控警示帳戶，其成功降減超過7成以上詐騙金流之優異成果，除能預防潛在詐騙風險，亦強化銀行整體的風險管控能力並保障客戶的財產安全。

元大銀行還推出『元先生』智能客服，結合強大的AI語言識別技術，能多重識別客戶輸入的需求，快速回應問題，提供精準的金融服務。無需等待電話客服，『元先生』24小時隨時提供金融協助，極大地提升了服務便利性。

除了推動AI智能金融應用外，元大銀行也積極響應全球ESG（環境、社會、治理）趨勢，將數位減碳納入其長期發展戰略。此次展會更以「冰川、極光」等元素作為會展攤位的主題風格，呼籲大眾關注全球暖化問題，推廣無紙化金融服務，實現零碳排目標，為地球永續發展貢獻力量。

這次展會元大銀行與財金資訊股份有限公司一同合作展出金融數位身分驗證主題，客戶只要開通元大Fast-ID並通過授權，即可在「元大行動銀行APP、元大證券投資先生APP、元大人壽iCare APP、元大基金先生APP」上，查看於「銀行、證券、人壽、期貨、投信」五大公司的資產明細。另外，在開立元大「證券戶、期貨戶、投信戶」或是註冊元大「人壽網路會員」時，還可以援用留存於元大銀行的個人基本資料，減少輸入重複資料的時間，讓開戶速度更快、更便利。

在FinTech Taipei 2024展會現場，元大銀行將提供一系列互動展示和數位金融產品體驗，讓民眾深入了解AI智能與綠色金融的最新趨勢。完成闖關任務的參觀者還能獲得精美禮品，誠摯邀請您於11月1日和11月2日親臨台北世貿展覽中心一館。