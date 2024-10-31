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智慧創新、數位永續 證交所參加 FinTech Taipei 2024 台北金融科技展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著人工智慧（AI）風潮興起，AI與各產業深度融合，加速數位轉型和智慧創新服務的發展，臺灣證券交易所將於11月1日至2日參加FinTech Taipei 2024台北金融科技展，並於金融機構展區設置攤位，以數位科技互動形式，展現智慧創新與數位永續的成果，歡迎投資人及一般民眾踴躍蒞臨參觀。

金融科技（FinTech）作為金融業的重要驅動力之一，不僅能創造集聚效應、吸引投資人關注，更可推動金融新經濟的成長。由金融監督管理委員會指導，金融總會與台灣金融研訓院共同主辦的「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，這次活動以「智慧金融，永續未來；Morethan FinTech」為主題，聚焦於三大核心：AI變革、AI治理和AI實踐，並呼應政府「人工智慧產業化與產業人工智慧化」政策目標。

這次活動證交所將以「一點・永續」為主題參展，透過AI數位互動體驗向現場觀眾展示「投資資訊中心 Investment InfoHub 2.0」及「ESG InfoHub」兩大資訊平台，營造沉浸式展區空間。展區的核心裝置「點亮・亮點」採用獨特的GPS造型設計，象徵InvestmentInfoHub 2.0交易數據匯聚於一點的意境。而在ESG InfoHub互動區，設計以流行心理測驗為形式的「ESG永續人格測驗」，並運用AI生成專屬人格形象與動態，讓參觀者測試出個人永續人格，從而加深對ESG永續投資資訊的理解。

此外，證交所重視ESG資訊揭露的影響力，特別安排於11月1日下午4時至4時30分在主舞台區進行簡報，主題為「ESG InfoHub：科技與數據驅動的永續加速器」。藉此鼓勵上市公司強化ESG永續措施並提升資訊透明度，同時幫助投資人識別在ESG績效方面表現優異的企業，引導永續資金投入，加速臺灣資本市場的永續轉型。

證交所期藉由台北金融科技展的互動展示，吸引更多投資人深入瞭解並運用「InvestmentInfoHub 2.0」及「ESG InfoHub」兩大資訊平台，以推動資本市場的創新與國際化，致力打造智慧創新與數位永續的環境。活動現場還特別準備了實用的互動紀念品。

AI ESG

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