國泰金控、投信雙獲勞動部工作生活平衡獎 關懷員工職涯發展

國泰金控、國泰投信2024年首次參加勞動部「工作生活平衡獎」，初試啼聲即榮獲「員工關懷獎」及「彈性工作獎」兩項大獎。致力打造多元共融職場的國泰金控，透過「混合辦公模式」、「員工協助方案（EAP）」等多項彈性及友善職場措施，關懷員工職涯發展、支持人生階段不同需求；而國泰投信則以落實行動辦公、特殊假別及居家機制，打造「有溫度的未來辦公室」，雙雙獲得勞動部「工作生活平衡獎」的肯定。

勞動部為鼓勵企業提供員工工作與生活平衡措施，自2014年起推動「工作生活平衡獎」，其中又分為「彈性工作」、「友善家庭」及「員工關懷」三大獎項。初次參賽勞動部「工作生活平衡獎」的國泰金控表示，員工是企業最重要的核心資產，國泰重視員工期待多元與彈性的工作模式，並關注員工職涯及個人生涯不同階段的需求，提供多項友善職場措施，實踐工作生活平衡。

國泰金控在疫情後積極建立彈性包容的工作文化，實施「實體+遠距混合辦公」，提供完善的遠距設備軟硬體需求，打造彈性、緊密協作的新行動辦公；打破職場固定座位的思維，設置「開放討論區」鼓勵交流討論，也有「專注辦公空間」讓員工專注發想創意、提升效率。另為倡議多元共融文化，以「DEI小鎮」象徵國泰職場縮影，以「Place for all」為核心理念，建立開放透明的溝通管道，讓同仁都能找到自己的位置，形塑多元、公平、共融的職場。

在促進員工健康方面，國泰定期舉辦「大腹翁小腹婆減重活動」，結合公益機制鼓勵久坐、缺乏運動的員工動起來，藉由舉辦衛教講座及課程，提升健康意識；在心理關懷方面，提供完善的員工協助方案（EAP），24小時提供心理、健康、管理、理財、法律等諮詢服務，舉辦多元身心舒壓與藝文講座，支持員工身心安適；並支持員工面臨人生不同階段的需求，以友善新手父母為例，國泰成立「好孕俱樂部」，提供準新手父母的員工有關嬰幼衛教與諮詢資源，並準備育嬰相關用品，透過寵愛媽咪禮、神隊友包、寶貝呵護禮等給予員工祝福。

今年度初試啼聲即獲獎的國泰投信，以環保素材打造「有溫度的未來辦公室」，並於今年初盛大啟用全新落成的板橋辦公室，員工能依工作性質及通勤距離等任選辦公地點，除了法規限制必須有固定地點執勤的投研單位，其他部門已全面100%落實行動辦公，不只上班地點有彈性，出勤時間也更有彈性，甚至是中午的用餐時段都能自由選。

此外，福利措施面向，國泰金控額外加碼「學習假」、「志工假」等措施，集團子公司包含國泰投信亦有優於勞基法的特殊假別；針對有家庭照顧需求，或有健康考量的員工，制定居家辦公機制。國泰投信總經理張雍川表示，公司提供彈性辦公模式，讓必須顧老扶幼的同仁們更安心工作，創造高效，也鼓勵工作生活平衡，讓每一位同仁都愛待在大樹下。

國泰投信擁有業界稱羨的百位專業投研團隊，如何留住人才，是企業經營一大重點。國泰時刻認真經營雇主品牌，透過多元社團、運動會、志工日及新人營隊，還有減重、節電減塑等各式各樣ESG活動的舉辦，再進一步從每年的薪資調整、個別訓練計畫以及員工滿意度調查等，提升員工向心力及認同度，鉅細靡遺真正做到將員工擺在第一位，才能獲得內外部肯定。