快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

台壽高齡調查 橘世代期待AI機智生活

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台灣人壽2024「高齡友善調查」，發現六十一歲以上與七十歲以上的高齡族群，最愛一條龍服務。圖／台壽提供
台灣人壽2024「高齡友善調查」，發現六十一歲以上與七十歲以上的高齡族群，最愛一條龍服務。圖／台壽提供

中信金控子公司台灣人壽保險公司長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示近四成七十歲以上長者，最期望的生活型態是健康獨居或與家人咫尺相鄰，各自保有空間又能互相照應，顯示傳統三代同堂的家庭觀逐漸改變；因應高齡獨居時代趨勢，民眾最期待未來ＡＩ機器人具備「輔助醫療照顧」功能、扮演「居家服務」神隊友。

數位科技應用亦成為高齡者罩門，調查發現，七十歲以上長者使用智慧手機普及率達五成以上（百分之五十六點二），但會運用Ａｐｐ或智慧系統者僅剩兩成（百分之廿二點七），科技應用力低落。

輝達執行長黃仁勳看好未來ＡＩ生活潮流，預言機器人將成為老年家庭基本成員，承擔照顧長輩的角色，從調查中也顯示民眾對多功能的機器人也寄予厚望，近八成（百分之七十八點九）四十至五十歲民眾許願ＡＩ機器人具有「輔助醫療照顧」功能；五十一歲以上橘世代期望ＡＩ機器人成為「居家服務」好幫手，具備ＡＩ生活管家角色。

調查發現，四十歲（百分之五十九點五）至六十歲（百分之四十九點六）族群的民眾，多數期待線上整合平台優先解決生活健康困擾，六十一歲以上（百分之四十點一）和七十+的（百分之十七點九）高齡族群，最愛「一條龍」服務，希望有一站式快速購足健康、安養、醫療、育樂等服務，滿足高齡者與退休族全方位需求。

中信金控 台灣人壽保險 機器人

延伸閱讀

經長保證供百億度綠電 賴士葆：超自然信心輝達埋單嗎

郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務

黃仁勳、梁朝偉獲頒香港科大榮譽博士 11.23都會出席

掛保證給輝達百億度綠電遭質疑畫大餅？ 經長以王陽明詩句回應

相關新聞

金管會盯美大選 備妥劇本

美國總統大選倒數，川普勝選機率提升，市場擔憂川普一旦當選，恐重擊台積電等晶片業，對台股恐是大利空，金管會主委彭金隆昨（3...

台積電效應發威！3千台人長居熊本 日年獲利近32億...玉山、中信等台資銀行如何搶客？

有超過3千名台灣人居住的熊本，現成為台灣銀行業最新的海外戰場，各家業者競相挾著豐富的經驗與靈活策略，為當地居民提供更創新、貼心的服務。

台壽高齡調查 橘世代期待AI機智生活

中信金控子公司台灣人壽保險公司長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示近四成七十歲以...

央行鬆綁 年結匯金額翻倍

配合政府推動打造台灣為亞洲資產管理中心的政策，中央銀行昨天宣布，調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由五百萬美元提高至一...

台灣金聯董座換人 又是「賴友友」

公股事業機構高層人事再爆酬庸爭議。財政部官員證實，台灣金聯資產管理公司董事長內定由雲林縣農業處前處長呂政璋接任。國民黨立...

AI機器人醫療照護 最受期待

AI未來「家」在一起。中信金控子公司台灣人壽長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。