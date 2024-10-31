台壽高齡調查 橘世代期待AI機智生活

中信金控子公司台灣人壽保險公司長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示近四成七十歲以上長者，最期望的生活型態是健康獨居或與家人咫尺相鄰，各自保有空間又能互相照應，顯示傳統三代同堂的家庭觀逐漸改變；因應高齡獨居時代趨勢，民眾最期待未來ＡＩ機器人具備「輔助醫療照顧」功能、扮演「居家服務」神隊友。

數位科技應用亦成為高齡者罩門，調查發現，七十歲以上長者使用智慧手機普及率達五成以上（百分之五十六點二），但會運用Ａｐｐ或智慧系統者僅剩兩成（百分之廿二點七），科技應用力低落。

輝達執行長黃仁勳看好未來ＡＩ生活潮流，預言機器人將成為老年家庭基本成員，承擔照顧長輩的角色，從調查中也顯示民眾對多功能的機器人也寄予厚望，近八成（百分之七十八點九）四十至五十歲民眾許願ＡＩ機器人具有「輔助醫療照顧」功能；五十一歲以上橘世代期望ＡＩ機器人成為「居家服務」好幫手，具備ＡＩ生活管家角色。

調查發現，四十歲（百分之五十九點五）至六十歲（百分之四十九點六）族群的民眾，多數期待線上整合平台優先解決生活健康困擾，六十一歲以上（百分之四十點一）和七十+的（百分之十七點九）高齡族群，最愛「一條龍」服務，希望有一站式快速購足健康、安養、醫療、育樂等服務，滿足高齡者與退休族全方位需求。