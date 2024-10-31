台灣金聯董座換人 又是「賴友友」

公股事業機構高層人事再爆酬庸爭議。財政部官員證實，台灣金聯資產管理公司董事長內定由雲林縣農業處前處長呂政璋接任。國民黨立委王鴻薇表示，金融界質疑呂沒有金融界或銀行經歷，資歷更比不上前幾任金聯董事長，總統賴清德的酬庸，真的讓人笑掉大牙。

賴清德上任半年不到，賴的好友及其家人們都被「委以重任」，遭諷「賴友友」取才渠道，尤其積極安排在國公營事業或公股事業機構。包括資策會董事長由信賴之友會、智崴資訊科技前董事長黃仲銘出任；總統府國策顧問陳輝東的兒子、黃仲銘的小舅子陳昱凱除了擔任外貿協會副董事長，近日行政院又核定他擔任台灣糖業協會董事長，藉此可領取糖協董座十五萬元月薪，陳當時空降貿協就遭到質疑，如今再以非農業背景的身分擔任糖協董座，引發非議。

此外，國營事業台灣菸酒公司董事長湯期安是資政湯文萬的兒子，年僅四十三歲即執掌百年台酒，而湯文萬則是台中信賴台灣宗教後援會總會長。

至於呂政璋目前擔任頂新國際集團新零售群執行長，據了解，台灣金聯預計下周召開董事會，推選呂政璋擔任董事長；現任董事長施俊吉將卸任，總經理郭文進則會續任。針對外界質疑呂政璋毫無金融背景，公股相關官員指出，金聯並非非金融機構，目前主要業務是處理不動產相關交易，和銀行無關聯；此外，金聯董事長的資格也沒有特別限制，由呂政璋出任應無問題。

但王鴻薇質疑，之前賴清德中意呂政璋出任農業金庫董事長，因為呂的父親和弟弟害農業金庫大筆呆帳被退貨，沒想到賴清德不屈不撓，還是把呂放上台灣金聯的董事長位置。她說，呂政璋的父親呂清涼及胞弟呂政諺，因涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，正棄保潛逃中，農業金庫替青松公司擔保五千萬元，等於呂政璋家族積欠農業金庫五千萬元。「我就問，這樣的人選還敢酬庸下去，民進黨政府以為金融界眼都瞎了嗎？」

王鴻薇說，台灣金聯歷位董事長均有金融背景，例如將卸任的施俊吉曾任金管會主委、證交所董事長、行政院副院長等；另一位董事長鄭明華，當過第一銀行風控管理中心副總、中小企業信保基金董事等要職，實務上的歷練碾壓呂政璋。