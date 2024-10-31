央行鬆綁 年結匯金額翻倍

配合政府推動打造台灣為亞洲資產管理中心的政策，中央銀行昨天宣布，調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由五百萬美元提高至一千萬美元，公司、行號由五千萬美元提高至一億美元，十一月一日起實施。

央行外匯局長蔡炯民指出，國人每年累積結匯金額即使超過上限，仍可透過銀行向央行提出專案申請，但每年申請案件數不多，主要是因為貿易貨款、透過國內金融機構投資國外有價證券等結匯資金，都不算在累積結匯額度內，因此，去年向央行專案申請的團體及個人部分只有五十餘件，公司行號專案申請的只有十件。

央行統計去年累積結匯金額使用情形，個人部分，平均每人匯入九點六萬美元、匯出十三點三萬美元；公司部分，平均每家公司匯入一○一點六萬美元、匯出一○九點八萬美元。