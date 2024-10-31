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金管會盯美大選 備妥劇本

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

美國總統大選倒數，川普勝選機率提升，市場擔憂川普一旦當選，恐重擊台積電（2330）等晶片業，對台股恐是大利空，金管會主委彭金隆昨（30）日說，美國總統大選結果、美利率政策、美對台貿易措施等三大面向對資本市場都會影響，「我們一直都有因應劇本」。

彭金隆說，台積電市值占台股很高，台積電漲跌對台股影響甚鉅，金管會與證交所、櫃買都有密集協商，會針對不同結果、對產業影響、對資本市場波動有多大，都有因應策略「我們會做好萬全準備」。另外針對金融營業稅及TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶機制）爭取降稅敗北，彭金隆表示，將繼續爭取。

金管會主委彭金隆答詢重點
金管會主委彭金隆答詢重點

金管會本就有一套運作機制和行政措施，過去因應市場非理性波動，都有因應措施和相關步驟，金管會在意的是整體市場秩序、交易穩定性，若出現「非理性」波動，就會採取必要措施。

金融圈都知道，金管會手中都有一套救市18套劇本，從提振多方信心的「作多」開始，再隨台股跌幅加快加重，而轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空。

如2022年當年，金管會先信心喊話仍無法挽救頹勢後，旋即調降盤中借券賣出量，同時提高融券保證金成數，以拉高空方成本、減緩台股賣壓，甚至在一個月後，直接祭出有條件禁止平盤以下放空。

金管會昨赴財委會做業務報告，立委紛針對川普當選對台股衝擊質詢。彭金隆坦言，從川普政見和言論，讓市場擔憂對台積電或半導體衝擊「光前天一個新聞就讓台積電大跌，這樣訊息對資本市場產生影響，這是不可否認的」。

立委李彥秀關心，金融業對美曝險占比一路走高，彭金隆說，金管會對投資曝險一直都有監控，第3季曝險水位會受利率變化（指美9月降息）影響，壽險業投資仍占大宗。

據金管會截至9月底統計，整體金控對美曝險額9.67兆元，占整體海外市場曝險27.83兆元是34.7%，占比較上季35.1%略降0.4個百分點。

台積電 台股 金管會

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