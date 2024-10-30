新竹一信辦理購地貸款展期違反央行規定 金管會開罰

為防止建商養地，央行先前祭出規定，建商申請購地貸款限期18個月內必須動工興建。金管會銀行局今天公告，新竹第一信用合作社辦理購地貸款展期案違反央行規定，對此開罰新台幣3萬元。

金管會銀行局今天公布，有限責任新竹第一信用合作社辦理購地貸款展期案，對逾1年仍未動工興建者，未於調整期內收回原貸餘額超過規定差額部分及未動工保留款，違反「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。

銀行局表示，針對新竹一信違規事項，依信用合作社法規定開罰3萬元。

今天有立委披露，公股行庫貸款給建商買地，但建商超過1年半期限未動工的貸款部位合計逾2000億元。金管會主委彭金隆表示，金管會身為金融監理機關，金檢時會將央行規範納入檢查範圍，檢視銀行是否落實執行央行規定。

彭金隆進一步指出，若金管會金檢查到建商向銀行貸款買地卻逾期未動工，會請銀行改善，例如調整貸款條件等，若建商後續資金用途和原來借款目的不符，銀行也必須作後續處理。