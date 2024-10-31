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玉山金蟬聯工作生活平衡獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
勞動部政務次長許傳盛 （左）頒發「工作與生活平衡獎」獎座予玉山金控總經理陳茂欽（右）。 玉山金控／提供
勞動部政務次長許傳盛 （左）頒發「工作與生活平衡獎」獎座予玉山金控總經理陳茂欽（右）。 玉山金控／提供

行政院勞動部昨（30）日舉辦「2024年工作生活平衡獎」頒獎典禮，玉山金控（2884）以提供個別化員工協助措施、建立職安健康管理系統、辦理多元健康促進活動、母性健康保護計劃等措施，再次榮獲「工作與生活平衡獎」肯定，具體展現玉山積極打造職場共融友善職場，落實員工照顧關懷的理念。

玉山金控總經理陳茂欽表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山重視「先有滿意的同仁，才有滿意的顧客」，以創造更好的員工體驗為目標，在文化與制度的基礎下，積極推動「多元、平等、共融」（DEI）的職場環境，建構工作與生活平衡的友善職場，成為一家有溫度的幸福企業，打造「玉山人快樂的第二個家」。

玉山為鼓勵同仁生育培養優秀的下一代，從懷孕、生產、哺乳、育兒規劃一系列的支持措施，率先金融同業提供每胎10萬元「玉山寶貝成長基金」、優於法令假別及育嬰留停制度，今年也配合勞動部參與彈性育嬰留停試行計畫。

為持續營造健康幸福職場，玉山建立職場健康三部曲─預防保健、健康促進、心理健康，提供優於法令的員工健康檢查及醫師臨場服務，透過健康檢查異常高風險監測落實健康管理，辦理多元主題健康講座及健促活動，讓健康觀念深植到每位同仁心中，提供EAP專業心理諮商服務及手作紓壓活動，照顧同仁的身心健康。

玉山以台灣最高的山為名，希望成為綜合績效最好、也最被尊敬的企業，2022年、2024年連續兩屆榮獲勞動部工作生活平衡獎肯定。

獲獎是榮譽、更是責任，我們將持續發揮拋磚引玉的初衷，共同推動台灣工作與生活平衡的友善職場使命，讓一份愛能牽引更多的愛，攜手共創台灣更美好的未來。

玉山金控 職場

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