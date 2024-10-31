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富邦人壽推癌症實支實付險

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

醫療科技進步，口服標靶、化療等癌症治療已不需住院，但多數醫療險仍以住院為給付條件，造成病患沉重的醫療負擔；為此，富邦人壽推出「富邦人壽愛實在一年期防癌醫療健康保險附約」，將癌症門診實支實付納入保障範圍，解決過去實支實付住院醫療險「非住院診療」的保障缺口，讓癌症病友享有更好醫療品質。

以2023年國人癌症好發率前三名的大腸癌、肺癌及乳癌為例，如採用新式標靶藥物治療，每年恐花費50萬至200萬元不等，新式放射治療如質子、重粒子治療也要60萬至140萬元，免疫療法更高達200萬至400萬元，富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，「愛實在」設計有兩大創新亮點，一、專屬癌症實支實付保單，就癌症住院及門診醫療提供高額實支實付，更能補貼癌症治療費用；二、將癌症門診實支實付也納入保障範圍，針對癌症治療，只要超過自負額，並在約定保障限額範圍內的醫療支出皆可申請理賠，以滿足不住院診療的癌症高端醫療保障需求。

富邦人壽「愛實在附約」是一張癌症醫療費用實支實付保單，投保年齡從0歲至70歲，1年期非保證續保商品，保障最高到80歲，提供三種計劃別，保戶可依自身需求彈性規劃，商品具以下三大特色。

一、新增「癌症門診」實支實付，讓癌症住院及門診醫療都能理賠。「愛實在附約」除提供癌症住院醫療費用保險金(實支實付)，更設計「癌症門診醫療費用保險金(實支實付)」之給付項目，將門診診療所支出的相關醫療費用納入保障，涵括「超過全民健康保險給付之癌症門診及急診醫療費用」，真正解決「不住院診療」的癌症醫療需求及「住院必要性」的理賠爭議。

二、雙重設計「癌症實支實付」+「自負額」，拉高醫療險額度讓保障更齊全。「愛實在附約」特別採自負額設計，讓民眾用相對便宜的保費，就可銜接既有實支實付保單，補強現在實支實付因約定保障限額不夠用的缺口，與防癌險保障不足的問題，提升癌症醫療費用保險額度。商品採1年期附約形式，可彈性附加，加上自負額方式，減輕保費負擔。

三、三種計劃自由選，「癌症實支補充包」涵蓋更廣，擴充既有癌症保障很給力。本商品提供三種計劃別，超過自負額門檻且在限額範圍內即可申請理賠，也就是說各計劃別的每次「最高給付上限」為「限額扣除自負額」的金額。

實支實付 癌症

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