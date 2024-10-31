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打造亞洲資產管理中心 央行開大門 結匯金額倍增

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
考量國人財富攀升與投資需求增加，並配合政府打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，中央銀行外匯局局長蔡烱民宣布，睽違近30年後，國人每年累積結匯金額將大幅調高一倍。 （聯合報系資料庫）
考量國人財富攀升與投資需求增加，並配合政府打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，中央銀行外匯局局長蔡烱民宣布，睽違近30年後，國人每年累積結匯金額將大幅調高一倍。 （聯合報系資料庫）

考量國人財富攀升與投資需求增加，並配合政府打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（30）日宣布，睽違近30年後，國人每年累積結匯金額將大幅調高一倍，其中，個人與團體由500萬美元提高至1,000萬美元，公司行號則由5,000萬美元提高至1億美元，11月1日起實施。

對於央行是否考慮開放涉及新台幣的衍生性金融商品，蔡烱民說明，外界常誤以為，打造台灣成為亞洲資產管理中心，必須開放新台幣相關的衍生性金融商品，但新台幣並非國際貨幣，觀察亞洲金融中心新加坡，90%以上都是外幣交易，涉及星元的交易比重不及一成。

蔡烱民強調，央行須維持新台幣匯率穩定，對涉及新台幣的衍生性金融商品，得符合避險與實需兩大原則，日圓因利差交易或其他因素導致過度貶值，導致輸入性通膨加劇情況可成借鏡，台灣要發展資產管理業務，不應強調「需要很多新台幣投機型金融商品交易」才可以做，不過，對外匯相關業務，央行將持續滾動式檢討。

蔡烱民強調，因應資本大幅移動所產生的衝擊，央行雖設有每年累積結匯金額機制，但隨著央行持續鬆綁措施，包括貨款、服務收支及透過國內金融機構投資國外有價證券等均不計額度，現行涉及貿易與資產管理業務相關資金進出已完全自由。

蔡烱民解釋，只要是「未涉及新台幣兌換」的外幣資金進出，完全自由；若是「涉及新台幣兌換」，商品及服務貿易等經常帳相關資金進出，如進出口貿易、觀光、商務旅行及留學等相關收支，皆無金額限制外，金融帳包括經濟部核准的直接投資、外資投資國內有價證券，另外，透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，資金進出亦完全自由。

據央行統計，國人實際使用每年累積結匯額度雖相當低，以2023年累積結匯金額而言，個人部分，平均每人匯入9.6萬美元、匯出13.3萬美元；公司部分，平均每家匯入101.6萬美元、匯出109.8萬美元，占累積結匯額度皆不足5%。

央行曾在1992年鬆綁個人結匯額度，由每年300萬美元擴大至現行的500萬美元；1997年鬆綁公司行號，從每年2,000萬美元擴大至5,000萬美元，最近一次鬆綁已是27年前。

蔡烱民說，若有實質需求卻超限，可透過銀行向央行申請，以2023年而言，個人有50位超限，公司則有十家，主要是企業主收到國外的股利後匯回資金用以繳稅。

央行 新台幣

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