AI機器人醫療照護 最受期待

AI未來「家」在一起。中信金控（2891）子公司台灣人壽長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示近四成70歲以上長者，最期望的生活型態是健康獨居或與家人咫尺相鄰，各自保有空間又能互相照應，顯示傳統三代同堂的家庭觀逐漸改變；因應高齡獨居時代趨勢，民眾最期待未來AI機器人具備「輔助醫療照顧」功能、扮演「居家服務」神隊友。

2024「高齡友善調查」從居住型態、生活風險及智慧科技層面，鎖定全台40歲以上壯世代及高齡族群進行電話訪問，發現國人家庭態樣近八成（76.2%）屬於小家庭；其中70歲以上長者將近兩成（17.8%）獨居，獨居率居各年齡層之冠；進一步詢問民眾未來想要的居住型態，超過四成五的民眾（46.6%）偏好一個人住或與家人比鄰而居，其中近四成（36.2%）70歲以上的長者也表示，希望有自己的空間，想與家人同住則不到六成（58.3%），顯示和子女同住不再是老後生活最優先選項，「一碗湯的距離」兼顧親情和隱私，成為現代家庭關係的最佳溫度。

數位科技應用亦成為高齡者罩門，調查發現，全台民眾逾八成（84%）擁有智慧型手機，其中70歲以上長者使用智慧手機普及率達五成以上（56.2%），但會運用App或智慧系統者僅剩兩成（22.7%），會使用智慧型手表、智慧家電、智慧安全裝置及智慧電表等，比例更只剩下個位數、不到一成，銀髮科技應用力低落，成為AI進入高齡智慧生活的最大門檻。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則看好未來AI生活潮流，預言機器人將成為老年家庭基本成員，承擔照顧長輩、陪伴聊天的角色，從調查中也顯示民眾對多功能的機器人也寄予厚望，近八成（78.9%）40至50歲民眾許願AI機器人具有「輔助醫療照顧」功能，「居家服務」（76.1%）緊追在後；51歲以上橘世代更期望AI機器人成為「居家服務」好幫手，具備AI生活管家角色。