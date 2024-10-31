快訊

聯合報社論／賴清德進不了國會，得怪大法官橫柴入灶

康芮颱風眼牆垂直結構「漏斗狀」吳德榮：中午後台東登陸

花東大雷雨「國家級警報」響 3縣市淹水1、2級警戒

解決生活健康困擾 年長者最愛一條龍服務

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

單人戶或老老同住漸成趨勢，其中高齡獨居潛在風險更值得關注，為提供高齡者更便利的生活，不只有AI機器人投入照護領域，現在跨產業預防醫學、健康管理、長照機構等康養服務更應運而生，調查發現，40歲（59.5%）至60歲（49.6%）族群的民眾，多數期待線上整合平台優先解決生活健康困擾，61歲以上（40.1%）和70歲以上的（17.9%）高齡族群，最愛「一條龍」服務，希望有一站式快速購足健康、安養、醫療、育樂等服務，滿足高齡者與退休族全方位需求。

今年論壇重量級卡司雲集，總統府秘書長潘孟安、國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融博士擔任開場嘉賓，國科會為高齡科技產業行動計畫重要推手，將分享跨部會合作「普惠高齡科技」；日本高齡政策智庫–國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典跨海視訊分享，剖析日本高齡趨勢、提出前瞻見解；工業技術研究院博士連俊宏帶著最新研發的「AI金孫」尬聊機器人亮相，與台灣電力公司副總兼數位長吳進忠、金馬影后國民阿嬤陳淑芳，以及台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶，跨界領袖專家精采對談，一窺AI時代高齡「機智」生活。

台灣人壽2022年起攜手媒體共同舉辦「高齡友善調查暨論壇」，今年以全台40歲以上民眾為樣本，有效問卷1,207份，在95%的信賴水準之下，抽樣誤差為正負3%，完整調查結果將在11月19日「高齡友善調查暨論壇」公布，歡迎民眾踴躍參與。

AI 日本

延伸閱讀

卓榮泰：擬修法讓領滿育嬰留停的雙親 再各增1個月津貼

秋颱康芮逼近臺灣 台壽與中信產啟動八大客戶關懷服務

碩班熱 博班冷 學界籲博士班獎學金加碼至第4年

培育2萬名小小科學家 國科會2024科普環島列車圓滿歸航

相關新聞

金管會盯美大選 備妥劇本

美國總統大選倒數，川普勝選機率提升，市場擔憂川普一旦當選，恐重擊台積電等晶片業，對台股恐是大利空，金管會主委彭金隆昨（3...

台積電效應發威！3千台人長居熊本 日年獲利近32億...玉山、中信等台資銀行如何搶客？

有超過3千名台灣人居住的熊本，現成為台灣銀行業最新的海外戰場，各家業者競相挾著豐富的經驗與靈活策略，為當地居民提供更創新、貼心的服務。

台壽高齡調查 橘世代期待AI機智生活

中信金控子公司台灣人壽保險公司長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示近四成七十歲以...

央行鬆綁 年結匯金額翻倍

配合政府推動打造台灣為亞洲資產管理中心的政策，中央銀行昨天宣布，調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由五百萬美元提高至一...

台灣金聯董座換人 又是「賴友友」

公股事業機構高層人事再爆酬庸爭議。財政部官員證實，台灣金聯資產管理公司董事長內定由雲林縣農業處前處長呂政璋接任。國民黨立...

AI機器人醫療照護 最受期待

AI未來「家」在一起。中信金控子公司台灣人壽長期關注高齡友善議題，今年攜手遠見雜誌共同發布「高齡友善調查」，調查結果顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。