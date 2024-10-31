解決生活健康困擾 年長者最愛一條龍服務

單人戶或老老同住漸成趨勢，其中高齡獨居潛在風險更值得關注，為提供高齡者更便利的生活，不只有AI機器人投入照護領域，現在跨產業預防醫學、健康管理、長照機構等康養服務更應運而生，調查發現，40歲（59.5%）至60歲（49.6%）族群的民眾，多數期待線上整合平台優先解決生活健康困擾，61歲以上（40.1%）和70歲以上的（17.9%）高齡族群，最愛「一條龍」服務，希望有一站式快速購足健康、安養、醫療、育樂等服務，滿足高齡者與退休族全方位需求。

今年論壇重量級卡司雲集，總統府秘書長潘孟安、國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融博士擔任開場嘉賓，國科會為高齡科技產業行動計畫重要推手，將分享跨部會合作「普惠高齡科技」；日本高齡政策智庫–國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典跨海視訊分享，剖析日本高齡趨勢、提出前瞻見解；工業技術研究院博士連俊宏帶著最新研發的「AI金孫」尬聊機器人亮相，與台灣電力公司副總兼數位長吳進忠、金馬影后國民阿嬤陳淑芳，以及台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶，跨界領袖專家精采對談，一窺AI時代高齡「機智」生活。

台灣人壽2022年起攜手媒體共同舉辦「高齡友善調查暨論壇」，今年以全台40歲以上民眾為樣本，有效問卷1,207份，在95%的信賴水準之下，抽樣誤差為正負3%，完整調查結果將在11月19日「高齡友善調查暨論壇」公布，歡迎民眾踴躍參與。