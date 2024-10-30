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美國總統大選在即 第3季金控持有曝險部位下滑

中央社／ 台北30日電

美國總統大選在即，牽動全球資本及金融市場變化，據金管會統計，截至今年第3季底，金控集團對美國曝險規模降至新台幣9.67兆元，季減1.73%。金管會主委彭金隆今天表示，不同結果對產業影響、對資本市場造成的波動度及該採取的對策，金管會均有推演。

美國總統大選將於11月5日舉行，對全球資本市場帶來變數，國民黨立委李彥秀今天在立法院財政委員會質詢時，關注金控集團對美國曝險部位，彭金隆答詢時表示，金管會對金控集團投資曝險一直有在監控。

根據金管會銀行局資料，截至今年第3季底止，金控集團對美國曝險規模降至9.67兆元，季減0.17兆元，減幅達1.73%。

彭金隆提到，金管會對資本市場有一套運作機制，針對不同結果對產業影響、對資本市場造成的波動度及金管會該採取的動作，均有推演。

民進黨立委李坤城今天亦關注美國大選對股市衝擊，彭金隆表示，「外界關注金管會有無18套劇本，確實我們針對此事開過幾次會，和證交所亦有固定機制去討論、研擬因應對策，我們會作好萬全準備」。

彭金隆指出，金管會在意的是整體市場交易秩序及交易穩定性，以過去為例，只要有屬於非理性影響因素，金管會就會採取必要措施。他強調，金管會有一套行政措施，若出現金管會不預期的狀況，會在適當環境提出適當方法處理。

美國大選 資本市場 金管會

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