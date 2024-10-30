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憂川普勝選讓台積電大跌？金管會曝3情況有因應劇本：會做萬全準備

憂川普勝選讓台積電大跌？金管會曝3情況有因應劇本：會做萬全準備

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
美國總統大選倒數，川普勝選機率提升，市場擔憂川普一旦當選，恐重擊台積電（2330）等晶片業，對台股恐是大利空。路透
美國總統大選倒數，川普勝選機率提升，市場擔憂川普一旦當選，恐重擊台積電（2330）等晶片業，對台股恐是大利空。路透

美國總統大選倒數，川普勝選機率提升，市場擔憂川普一旦當選，恐重擊台積電（2330）等晶片業，對台股恐是大利空，金管會主委彭金隆說，美國總統大選結果美利率政策美對台貿易措施等三大面向對資本市場都會影響「我們一直都有因應劇本」。

彭金隆說，台積電市值占台股很高，台積電漲跌對台股影響甚鉅，金管會與證交所、櫃買都有密集協商，會針對不同結果、對產業影響、對資本市場波動有多大，都有因應策略「我們會做好萬全準備」。以證交所數據來看，台積電市值占台股是36.5%。

金管會本就有一套運作機制和行政措施，過去因應市場非理性波動，都有因應措施和相關步驟，金管會在意的是整體市場秩序、交易穩定性，若出現「非理性」波動，就會採取必要措施。

金融圈都知道，金管會手中有一套救市18套劇本，從提振多方信心的「做多」開始，再隨台股跌幅加快加重，而轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空。

如2022年當年，金管會先信心喊話仍無法挽救頹勢後，旋即調降盤中借券賣出量，同時提高融券保證金成數，以拉高空方成本、減緩台股賣壓，甚至在一個月後，直接祭出有條件禁止盤下放空。

金管會今天赴財委會做業務報告，立委賴士葆、李坤城、李彥秀等都對川普當選對台股衝擊質詢。彭金隆坦言，從川普政見和言論，讓市場擔憂對台積電或半導體衝擊「光前天一個新聞就讓台積電大跌，這樣訊息對資本市場產生影響，這是不可否認的」。

川普在上周末受訪時又重提「台灣偷了我們的晶片生意」，還嚷著說要收保護費，使台股在29日大跌1.17%跌幅居亞股之首，30日續跌。

李坤城進一步問，美大選結果對台股是非理性衝擊嗎？彭金隆說，有些是基本面、有些是心理面因素，短期會受到心理面衝擊，長期是靠基本體質支撐，台股長期會回歸真實的狀況。

若出現非理性狀況會有適當方式來處理，金管會本來就有固定一套機制在運作「我們已經做了很多預演和推演，已做好了萬全準備」。

李彥秀則關心，金融業對美曝險占比一路走高，彭金隆說，金管會對投資曝險一直都有監控，第3季曝險水位會受利率變化（指美9月降息）影響，壽險業投資仍占大宗。

據金管會截至9月底統計，整體金控對美國曝險額是9.67兆元，占整體海外市場曝險27.83兆元是34.7%，占比較上季35.1%略降0.4個百分點。

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