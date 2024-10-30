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八大行庫放貸逾2000億元讓建商養地 金檢有缺失將移交央行

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
央行為防堵建商養地，要求建商借錢買地限18個月內動工，逾限者，銀行得收回貸款。房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
央行為防堵建商養地，要求建商借錢買地限18個月內動工，逾限者，銀行得收回貸款。房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

央行為防堵建商養地，要求建商借錢買地限18個月內動工，逾限者，銀行得收回貸款，據金管會調查，2023年八大行庫對建商逾限未動工的購地貸款餘額2,115億元，金管會主委彭金隆說，金檢若查到銀行未依規收回貸款，就會來處理。

銀行局長莊琇媛說，金檢主要是針對銀行是否有落實、遵循央行選擇性信用管制，一旦違反央行規定，就會移交給央行，由央行做處理。

央行是在2021年9月底起要求建商購地貸款，限18個月動工，逾限者，銀行需逐步依合理比例收回貸款並逐年加碼計息。據調查，行庫對建商逾限的購地貸款，都已逐步收回5~10%貸款金額。

立委王世堅今天在財委會上出具調查數字，2023年底八大公股行庫對建商逾限購地貸款金額共2,115億元，其中以土銀1,173億元最多，若與2021年央行管制前相較，這兩年就增加了16.2%，王世堅轟，這簡直是不甩央行的禁令。

其餘七家行庫，兆豐銀對建商逾限的購地貸款是269億元、合庫226億元、彰銀148億元、台銀142億元，華南銀133億元，第一銀和台企銀最低各僅12.4億元和11.4億元。

彭金隆說，建商逾限未動工的購地貸款是2,115億元，也因央行有此選擇性信用管制措施，金管會金檢時會看這項是否有合規，一旦查獲缺失，會請銀行調整貸款條件，若貸後與原來授信目的不符，也會請銀行做後續處理。

莊琇媛說，有去了解八行庫對建商逾限的購地貸款金額，整體金額是2,115億元，其他大型民營銀行中，僅有一家有購地貸款但金額較行庫小，另兩家則沒有承作，因此會比較關注行庫購地貸款狀況。

金檢主要是去了解各銀行是否有遵循、落實央行選擇性信用管制，一旦查獲違反央行選擇性信用管制措施，就會移交給央行由央行做處理。

公股行庫 央行 建商 王世堅 金管會

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