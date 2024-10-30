出口商拋匯助攻 新台幣隨亞幣走揚收32.031元

10月接近尾聲，出口商紛紛進場拋匯，加上亞幣走揚，新台幣兌美元匯價終止連2貶，今天收盤收32.031元，升值7分，但交投略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.565億美元。

颱風康芮來襲，台灣可能再放颱風假，外匯交易員指出，今天美元略有回檔，加上明天若放颱風假，股匯休市，出口商今天紛紛進場拋匯，拉抬新台幣匯價。新台幣兌美元今天開盤價為32.08元，最高32.018元、最低32.09元。

外匯交易員接著指出，美國總統大選進入倒數，市場觀望氣氛愈來愈濃，外資操作趨於保守，市場缺乏明顯方向性的情況下，國際匯市延續盤整格局，新台幣也是乏善可陳，持續於32元附近狹幅波動。

根據央行統計，美元指數今天小幅回落0.08%，亞幣順勢反彈，新台幣在出口商拋匯助攻之下，升值0.22%，人民幣也升值0.22%，韓元強彈0.43%，日圓獨自憔悴、下跌0.11%。

展望近期匯市表現，外匯交易員認為，政經局勢不明朗的情況下，難脫盤整格局，眼前投資人除了等待美國總統大選開獎，本週聯準會青睞的通膨數據9月個人消費支出（PCE）物價指數、10月非農就業報告也將公布，牽動聯準會後續貨幣政策路徑，市場屏息以待。