考量國人財富攀升、投資需求增加 央行鬆綁國人結匯規定

立法院財政委員會10月24日邀請財經單位專題報告「政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心之具體作為」。立委經黃珊珊質詢呼籲中央銀行檢討32年未更動每年境外匯回資金500萬上限。央行從善如流，30日公告，將於11月1日起，調高每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行5百萬美元提高至1千萬美元，公司行號由5千萬美元提高至1億美元。

黃珊珊24日表示，不管是要推動「資金資產管理中心」加強國內外投資，其中非常重要的關鍵就是資金流動調度的「自由性」與「方便性」，本國資金、外資才不會不敢放錢在台灣。

黃珊珊說，有學者建議應該檢討32年未更動的國人每人每年境外匯回資金500萬最高上限，同時應該思考是否需要接軌國際採用T+1交割制度或延長證券交易時間。當時財經主管機關承諾要於1個月內提出檢討報告。

不過，央行今天提前動作，表示考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心之政策，以及鑑於2023年底我國外匯存底已達5,706億美元，相較2011年底之3,856億美元成長48%，因應外匯市場波動之韌性已大幅提高，決議調高國人每年累積結匯金額。