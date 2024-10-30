珍惜每位員工 元大證券獲勞動部工作生活平衡獎

台灣券商龍頭元大證券30日榮獲勞動部頒發「2024年工作生活平衡獎 – 員工關懷獎」，肯定元大證券除在深耕金融業務發展的同時，對於營造員工健康及安全職場之努力。由勞動部舉辦的工作生活平衡獎，鼓勵企業提供員工工作與生活平衡措施，元大證券一直將員工視為公司最珍貴的資產，以「人才永續、永續人才」的理念，將同仁健康與職場安全作為長期推動與維護的目標，致力保障員工權益、打造健康職場。

元大證券關注員工身心健康、職場適應及人際關係促進等不同需求，從員工協助、家庭友善、健康促進與強化職安等四個面向，兼顧普遍性與個別化的推動各項員工關懷協助措施，從新人到職日開始、歷經職涯升遷、結婚生子、甚至步入中高齡後，每位員工在人生不同階段，都可以有公司的協助與陪伴。

為了協助員工工作與生活平衡，元大提供建構混合式員工協助方案平台，整合外部資源及內部各項福利措施資訊，針對不同年齡層、性別的員工，制定多元化健康促進活動。此外，元大證券非常重視教育訓練，透過多元方案支持員工在工作、職涯上的成長。在新人領航紮實業務培訓課程中，增加員工關懷，引導學子有效銜接職場領域。藉由完善的人才識別與養成機制，培育建立管理人才梯隊制度，向下扎根培育證券產業人才，以確保人才永續無虞。

元大證券舉辦各項健康講座並發行月刊，主題包含紓壓、疾病預防、營養管理。除了宣導外，也舉行路跑、自行車、減重、戒菸等比賽，促進員工健康與交流。更透過定期舉辦員工家庭日，鼓勵員工健走培養運動習慣，並結合ESG環境永續，捐贈樹苗至校園、協助海洋廢棄物清理，於兼顧員工與家人休閒互動的寶貴時光的同時實踐社會關懷的企業責任。

元大證券對於職安措施，不只追求合法合規，更自2018年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，同時於2021年為金融業首家導入ISO 45005 (新冠疫情期間工作安全指引)，透過各項管理系統，多元支持、健康關懷與預防危害等措施，降低員工職災的發生，提供員工與客戶安全、健康的職場環境。

元大的員工關懷措施，也具體彰顯在公司獲利、主管同仁評價及留才成效上，是元大留住人才，提升競爭力，持續成長茁壯的關鍵。獲獎是榮譽、更是責任，元大證券會持續「專注績效、增進員工福祉」的核心價值，珍惜每一位員工，與每位員工一同打造令人嚮往的卓越職場，創造客戶、員工、企業及股東的最大效益。