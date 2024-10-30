群益證免費講座分享第4季投資展望 特邀台鋼獵鷹球員現身

群益金鼎證券2024年第4季投資展望-美國總統大選將帶來什麼影響？免費講座於10月29日、30日在高雄、台中盛大舉辦，由群益投顧總經理范振鴻剖析2024第4季美國總統大選下的投資展望，統一投信協理袁永騰協助聚焦台股投資機會，提供關鍵配置，高雄場還特邀台鋼獵鷹籃球隊球員吳岱豪、李允傑到場，讓專家現場解析退休金配置，群益希望協助全民掌握理財先機。

群益預估第4季台股指數於21,000-24,500點區間震盪，台股指數及市值消長與費城半導體指數表現高度相關，但更重要的是每年第4季都是企業新成長的機會：技術創新、低基期與轉機，這些成長股發揮空間遠大於指數。第4季地緣政治風險遽增，最大國際事件是11月5日美國大選，7個搖擺州合計93張選舉人票是勝負關鍵。2024年9月聯準會啟動降息循環延續到2026年。產業面科技七巨頭第3季財報將是市場焦點，攸關科技股2025年股價多空，還有輝達GB200 AI晶片第4季正式出貨，並於11月下旬公布財報與展望，上述事件牽動全球金融市場連鎖效應。

袁永騰表示，美國聯準會在9月一口氣降息2碼後，因為債券價格在降息前已經提前反應，加上美國經濟數據比預期更為強勁，以及美國總統選情的不確定性，使得降息預期減弱，因此使得美債殖利率再度回升，債券價格不漲反跌。袁永騰指出，債券短線雖然震盪，但因為美國降息仍是主要基調，只是節奏快慢問題，債券長線趨勢依舊可期。尤其債市歷經漲多回檔，為投資者提供了進場機會。袁永騰表示，除了降息的趨勢不變，強勁的經濟數據削弱了市場對於經濟衰退的擔憂，看好投資級債正處於基本面與技術面利多兼備的甜蜜點。整體來說，投資級債擁有「到期殖利率仍高、違約率相對低」的雙重優勢，選擇投等債ETF的關鍵密碼可瞄準「BBB」評級，適合存債族納入投資組合。

台鋼獵鷹籃球隊成員吳岱豪及李允傑則表示球員經常忙於訓練，比較沒有時間思考如何做好理財規劃，尤其是職業球員生涯僅有10-15年，更應該要即早準備，這次參與群益證講座，對群益的服務相當有信心，對未來相當有幫助。