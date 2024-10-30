立委批9大行庫放貸逾2千億、建商卻未動工 土銀回應了

立法委員王世堅30日在財委會質詢時指出，公股行庫低利貸款給建商買地、養地、圈地，違反中央銀行空地貸款18個月內必須動工的規定，九大公股行庫合計高達2,116億元，其中光土銀一家就占1,173億元，要求金管會銀行局應該要去查，金管會則回應將於檢查時處理。對此，土銀提出三點說明表示，除特定案件之外，均依中央銀行規定逐步按比例收回貸款本金，並採逐年利率加碼辦理。

土地銀行正式說明如下

二、有關土銀未遵循央行信用管制，購地貸款18個月未動工餘額增加乙節，經查，2022年起受疫情、缺工缺料等因素，影響借款人動工時程，土地銀行未動工餘額增加，惟土地銀行辦理購地貸款展延動工案件，除屬2023年2月中央銀行增修訂有「不可歸責於借款人因素」（如受疫情環境因素影響而發生缺工缺料情形；建案特性、規模或建築法規規範要件差異，致公務機關審照時程較長等，並經土地銀行查證有具體明確事證者）外，土地銀行均依中央銀行規定逐步按比例收回貸款本金，並採逐年利率加碼辦理。

三、土地銀行對於展延動工案件，除審慎評估其展延動工合理性，並持續遵照主管機關規範精神落實貸後追蹤管理，如定期追蹤案件是否按計畫動工，及執行後續收回貸款及利率加碼等措施，以督促借款人確實按興建計畫期程動工。