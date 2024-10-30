快訊

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

強颱康芮最新風雨預報出爐 全台僅1縣市風力未達停班停課標準

立委批9大行庫放貸逾2千億、建商卻未動工 土銀回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
立委王世堅30日在財委會質詢時指出，公股行庫低利貸款給建商買地、養地、圈地，違反中央銀行空地貸款18個月內必須動工的規定，九大公股行庫合計高達2,116億元，其中光土銀一家就占1,173億元，要求金管會銀行局應該要去查。情境示意圖。圖／Ingimage
立委王世堅30日在財委會質詢時指出，公股行庫低利貸款給建商買地、養地、圈地，違反中央銀行空地貸款18個月內必須動工的規定，九大公股行庫合計高達2,116億元，其中光土銀一家就占1,173億元，要求金管會銀行局應該要去查。情境示意圖。圖／Ingimage

立法委員王世堅30日在財委會質詢時指出，公股行庫低利貸款給建商買地、養地、圈地，違反中央銀行空地貸款18個月內必須動工的規定，九大公股行庫合計高達2,116億元，其中光土銀一家就占1,173億元，要求金管會銀行局應該要去查，金管會則回應將於檢查時處理。對此，土銀提出三點說明表示，除特定案件之外，均依中央銀行規定逐步按比例收回貸款本金，並採逐年利率加碼辦理。

土地銀行正式說明如下

一、土地銀行係不動產信用專業銀行，肩負執行政策性不動產貸款責任，一向遵依主管機關規範辦理相關不動產貸款業務，承作不動產貸款總餘額較一般商業銀行為高，符合不動產信用專業銀行之任務功能及特色。

二、有關土銀未遵循央行信用管制，購地貸款18個月未動工餘額增加乙節，經查，2022年起受疫情、缺工缺料等因素，影響借款人動工時程，土地銀行未動工餘額增加，惟土地銀行辦理購地貸款展延動工案件，除屬2023年2月中央銀行增修訂有「不可歸責於借款人因素」（如受疫情環境因素影響而發生缺工缺料情形；建案特性、規模或建築法規規範要件差異，致公務機關審照時程較長等，並經土地銀行查證有具體明確事證者）外，土地銀行均依中央銀行規定逐步按比例收回貸款本金，並採逐年利率加碼辦理。

三、土地銀行對於展延動工案件，除審慎評估其展延動工合理性，並持續遵照主管機關規範精神落實貸後追蹤管理，如定期追蹤案件是否按計畫動工，及執行後續收回貸款及利率加碼等措施，以督促借款人確實按興建計畫期程動工。

而金管會主委彭金隆今日也於財委會中表示，「九行庫是約2,116億元（含輸銀），這是央行規定，檢查這塊，會針對這項是否符合規定，會來處理。若有查到逾限未動工者，會要求銀行提改善意見，包括調整建商貸款條件、或是貸後與授信目的不符，要做後續處理。」

土地銀行 央行 建商 王世堅 金管會

延伸閱讀

颱風假未出勤 勞工沒薪水公務員照領薪立委促法制化

美國小開人在希臘卻要求匯款到台灣土銀 單身女差點被騙1萬美元

影／台灣缺工6.6萬還是24萬？立委質疑勞動部掩蓋真相

建商買地逾限沒動工！立委曝8行庫貸款逾2,000億元 這家最高

相關新聞

當沖降稅延長3年修法保留送協商 民眾黨：降幅應遞減

立法院財委會30日審查證交稅條例修正草案，其中第二條之二內容攸關當沖降稅明年能否繼續，行政院版本是當沖降稅延長3年至11...

立委批9大行庫放貸逾2千億、建商卻未動工 土銀回應了

立法委員王世堅30日在財委會質詢時指出，公股行庫低利貸款給建商買地、養地、圈地，違反中央銀行空地貸款18個月內必須動工的...

基金局公告新制勞退委任案 徵選5機構金額450億

勞動基金運用局今公告將辦理新制勞工退休基金113年度國內投資絕對報酬型委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選5家受託機構...

配合推動亞洲資產管理中心 央行宣布11月起國人結匯金額大放寬

中央銀行宣布，調高國人每年累積結匯金額：團體、個人由5百萬美元提高至1千萬美元，公司、行號由5千萬美元提高至1億美元，並...

全球金融投資額創2020年來新低 KPMG 報告揭兩區最嚴重

KPMG安侯建業30日發布「全球金融科技脈動2024上半年報告」，發現全球均受到地緣政治的不確定性、高利率影響，2024...

建商買地逾限沒動工！立委曝8行庫貸款逾2,000億元 這家最高

為防堵建商養地，央行在2021年9月起要求建商需在18個月內動工興建，立委王世堅30日在財委會上出具調查資料顯示，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。