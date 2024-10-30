基金局公告新制勞退委任案 徵選5機構金額450億

勞動基金運用局今公告將辦理新制勞工退休基金113年度國內投資絕對報酬型委託經營公開徵求受託機構，預計擇優徵選5家受託機構，每家受託金額為新台幣90億元，總委託金額共計450億元。

基金局表示，本次規畫的委任類型為絕對報酬型，目標報酬率為年報酬率達台灣證券交易所公告的近5年年底股票集中市場平均殖利率（目前為3.61％），加計300個基本點（即加計3％）。

基金局說明，因應台股市場規模成長，並考量基金績效提升及目標達成可行性，經綜合評估後，目標報酬率由過去加計250個基本點，提高至加計300個基本點，期許受託機構積極創造報酬，提升基金整體績效。此外，為落實永續投資策略，持續以編製永續報告書的上市櫃公司為投資標的，期在兼顧收益前提下，透過資本市場力量，導引企業重視永續發展。

勞動基金運用局進一步表示，勞動基金資金運用一向秉持長期穩健收益原則，配合基金規模成長，在既定的年度資產配置計畫下，規畫辦理各項基金投資，持續分散布局國內外股票、債券，以及股票、債券以外的另類資產，而本次委託案為例行資金配置，係依年度資產配置規畫資金運用。