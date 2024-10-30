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央行鬆綁了！11月起個人與企業每年結匯金額「倍增」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行30日宣布，調高國人每年累積結匯金額；其中，團體、個人由5百萬美元提高至1千萬美元，公司、行號由5千萬美元提高至1億美元，並自本年11月1日起實施。

央行外匯局局長蔡烱民指出，考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，央行調整國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行5百萬美元提高至1千萬美元，公司、行號由5千萬美元提高至1億美元，並自本年11月1日起實施。

央行強調：

一、涉及貿易與資產管理業務之資金進出，已完全自由；我國採行管理浮動匯率制度，為因應資本大幅移動所產生之衝擊，雖設有每年累積結匯金額之機制，但隨著央行持續鬆綁措施，包括貨款、服務收支及透過國內金融機構投資國外有價證券等均不計額度，現行涉及貿易與資產管理業務相關資金進出已完全自由。

(一) 未涉及新台幣兌換之外幣資金進出，完全自由。

(二) 涉及新台幣兌換之資金進出：

1. 商品及服務貿易等經常帳相關資金進出，如進出口貿易、觀光、商務旅行及留學等相關收支，皆無金額限制。

2. 金融帳包括經濟部核准之直接投資、外資投資國內有價證券，以及透過銀行業、證券業、保險業及投信投顧業等金融機構投資國外有價證券，資金進出亦完全自由。如截至今年9月底，透過金融機構投資國外有價證券累積淨匯出金額高達9,626億美元，相較100年底之3,001億美元，大幅成長221%，反映我國常年經常帳順差、國人超額儲蓄，致對外淨債權相應攀升。

二、 國人實際使用每年累積結匯額度雖相當低，惟每年累積結匯額度之規定，仍須予以維持

(一) 非屬上述項目之涉及新台幣兌換資金進出，目前雖有每年累積結匯金額(團體、個人為5百萬美元，公司、行號5千萬美元)，但超過金額者仍可向央行申請結購(售)，資金進出相當自由。且如前所述，貿易貨款及透過國內金融機構投資國外有價證券，皆無結匯金額限制，致國人實際使用結匯額度需求有限；統計去年累積結匯金額使用情形，個人部分，平均每人匯入9.6萬美元、匯出13.3萬美元；公司部分，平均每家匯入101.6萬美元、匯出109.8萬美元，占累積結匯額度皆不足5%。

(二) 國人使用每年累積結匯額度雖相當低，但因每年累積結匯額度規定，是央行為穩定匯率及維持市場秩序所必須保有之機制，爰仍須予以維持。

三、 考量我國經貿及金融情勢，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，調高國人每年累積結匯金額

(一) 依主計總處統計，去我國人均國內生產毛額(GDP)為32,319美元，相較100年之20,866美元增加約55%；另依央行統計，去年底國人對外證券投資為1.39兆美元，相較100年之0.31兆美元成長348%，顯示國人財富與投資需求攀升。

(二) 考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心之政策，以及鑑於去年底我國外匯存底已達5,706億美元，相較民國100年底之3,856億美元成長48%，因應外匯市場波動之韌性已大幅提高，爰調高國人每年累積結匯金額，團體、個人由現行5百萬美元提高至1千萬美元，公司、行號由5千萬美元提高至1億美元。

央行持續關注我國經貿金融發展，滾動檢討資金進出之相關規範，共同致力於國內資產管理業務之蓬勃發展。

央行

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