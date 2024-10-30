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配合推動亞洲資產管理中心 央行宣布11月起國人結匯金額大放寬
中央銀行宣布，調高國人每年累積結匯金額：團體、個人由5百萬美元提高至1千萬美元，公司、行號由5千萬美元提高至1億美元，並自本年11月1日起實施。
央行表示，考量我國經貿及金融情勢，國人財富攀升與投資需求增加，並配合打造台灣成為亞洲資產管理中心之政策，本行調整國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由現行5百萬美元提高至1千萬美元，公司、行號由5千萬美元提高至1億美元，並自本年11月1日起實施。
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